Евлоев допустил переход в легкий вес после завоевания титула UFC

Мовсар Евлоев не исключил перехода в легкую весовую категорию и возможного поединка с Илией Топурией.

Отвечая на вопрос о будущем, россиянин связал смену дивизиона с выполнением задач в нынешней категории: сначала ему необходимо завоевать пояс полулегкого веса, а затем провести несколько защит.

Спортсмен также рассказал, что ему становится сложнее сгонять вес, тогда как мышечная масса увеличивается, сообщает издание Crystalsport.

24 октября россиянин встретится с обладателем титула Александром Волкановски. Это будет главное событие UFC 333 в Абу-Даби.