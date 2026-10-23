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Бой UFC 333 Петр Ян — Мераб Двалишвили: Монсон назвал фаворита поединка в Абу-Даби

Монсон о Петре Яне: «Сложно вернуться и снова стать лучшим. Но ему это удалось»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший боец UFC Джефф Монсон в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от поединка российского бойца Петра Яна против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 333.

«Я думаю, что Ян фаворит, потому что он очень убедительно выиграл свой последний бой. Но это будет тяжелый поединок. И Ян, и Двалишвили становились чемпионами. Это будет очень напряженный поединок. Ян для меня фаворит еще и потому, что смог вернуть чемпионский пояс. Когда чемпионы проигрывают, это тяжело. И очень сложно вернуться и снова стать лучшим. Но ему это удалось. Так что я отдаю ему преимущество в этом бою», — сказал Монсон «СЭ».

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

Турнир UFC 333 состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

Перед этим Петр Ян защитит пояс в легчайшем весе в третьем бою против Мераба Двалишвили.

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