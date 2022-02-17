Интервью перед боем.

Бой-реванш между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом состоится 10 апреля рано утром по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США). Если кто не знает: первый бой прошел в марте 2021-го, Ян доминировал, но в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом в голову; Стерлинг упал — и американцу присудили победу и отдали чемпионский пояс. Затем Алджамейн лег на операцию (по другой причине), а Петр в октябре победил единогласным решением судей Кори Сэндхагена, став временным чемпионом UFC в легчайшем весе. К реваншу сибиряк готовится на Пхукете (Таиланд) — в знаменитом зале Tiger Muay Thai. После тренировки Ян дал интервью «СЭ» — в столовой зала, заодно взяв себе вкуснейший кокос.

— Вы сегодня работали на функционалку.

— Да, сегодня работали с Шоном (Шон Кобер — тренер Tiger Muay Thai по физподготовке. — Прим. «СЭ») на функциональные составляющие, на силовые качества. ОФП, СВП-подготовка.

— Что принимаешь после ОФП?

— Сейчас мы пришли [в столовую Tiger Muay Thai], я пока одеваться не стал — так как потеешь обильно. Холодный кокос — это, наверное, то, что я здесь больше всего обожаю. Охота попить, а минут через 40-45 — пообедаю.

— Анатолий Малыхин сказал, что у вас в «Тайгере» рекорды по всем показателям.

— Это ребята утрируют (улыбается). Анатолий сейчас работает с Джоннибоем (Джон Хатчинсон — тренер Tiger Muay Thai по боксу. — Прим. «СЭ») и делает ту же работу, что мы с Джоннибоем делали полтора-два года, все те же упражнения. Понятно, что из-за того, что я легче, быстрее, я делаю больше повторений. Но, конечно, надо пацанам добавлять темпа.

— А есть ли какое-то упражнение, показателями которого ты недоволен?

— Конечно, есть. Совершенству нет предела. У меня такая позиция: если я бегаю на определенную дистанцию, то мне каждый раз хочется побить личный рекорд. Будто тумблер в голове включается. Например, бегу к Будде (статуя Будды на холме. — Прим. «СЭ») — всегда хочу забежать туда быстрее. Прыгаю через барьер — всегда хочу сделать больше. Если сам себя мотивируешь к выполнению определенных упражнений — будет результат.

— За сколько минут добегаешь до Будды?

— Когда крайний раз бегали — 23 минуты с чем-то было.

— Это лучший результат?

— Есть ребята, которые лучше бегают. Там дистанция 4 километра... У нас как получается: за неделю мы сильно нагружаемся и в субботу бежим к Будде. Получается, накопилась усталость, и ты бежишь на морально-волевых качествах, преодолевая себя. Наверное, если побежать туда свежим и подготовленным, то можно показать хорошее время. Но вся «Будда» заключается в том, что бег туда — это борьба с самим собой, борьба со своими функциональными возможностями. Такой четвертый-пятый раунд.

— Перед первым боем со Стерлингом вы поехали в Дагестан, чтобы подтянуть борьбу. Сейчас туда не поехали, потому что и в «Тайгере» достаточно хороших борцов?

— Я был в Дагестане не конкретно перед боем со Стерлингом. К бою со Стерлингом я готовился в Америке. Мы с Денисом Лаврентьевым были там почти два месяца. А в Дагестане я был дважды: перед реваншем с Магомедом Магомедовым и еще один раз — до боя со Стерлингом, в этом промежутке. Я туда еще обязательно съезжу — нужно развивать свои слабые стороны, я базовый ударник, и в плане борьбы есть над чем работать.

В «Тайгере» есть ребята, с которыми можно побороться. Но в последнее время я работаю со своей командой. Чтобы было меньше незнакомых ребят — так как хочется избежать травм, лишнего внимания. Когда очень много народа, на тебя все смотрят, ты постоянно находишься в фокусе, а когда меньше внимания, то работаешь на себя, с полной самоотдачей.

Практически вся работа у меня происходит отдельно [от основной части бойцов в «Тайгере"]. Ну и в общее время очень много народа. Спаррингуются очень много ребят, падают друг другу на ноги, сталкиваются. Так можно получить травму — в такой нелепой ситуации. Хочется максимально минимизировать риски, более сфокусированно готовиться.

— Видел новую бороду Стерлинга — в «дагестанском» стиле?

— Видел. Ну, он чистый тролль. Троллит, внимание к себе привлекает. Хайпует. Не знаю, как это назвать...

— Хайпует, пока есть возможность.

— Да, пока есть возможность. Думаю, особо ничего не поменялось. Он просто сейчас пытается подойти [к бою], тренироваться... Я тоже тренируюсь. Я его не недооцениваю. Я пашу как всегда — как в последний раз. Для меня нет конкретной задачи — Стерлинг. Для меня есть конечная цель, ступень — объединение поясов, а потом двигаться дальше и дальше. Я готовлюсь размазать его, реально нокаутировать его, закрыть все вопросы.

— Получается, сейчас мотивации даже больше, чем перед первым боем с ним?

— Тогда тоже была большая мотивация. Сейчас у меня просто хладнокровие — как перед вторым боем с Магомедом Магомедовым (в марте 2016 года Ян проиграл Магомедову раздельным решением судей, вердикт судей вызвал много критики; реванш состоялся в апреле 2017-го — Ян победил единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»). Тогда было много сумбура, разговоров. Нужно просто хладнокровно выйти и сделать свою работу.

— Вы уронили Стерлинга довольно рано — в середине 1-го раунда — в отличие от Фейбера, Альдо и Кори, которых какое-то время изучали. Это было ситуативно — он выбросил этот ленивый левый джеб, и вы наказали его правым оверхэндом или вы с начала боя понимали, что этот удар вот-вот пройдет?

— Нет, я не думал. Это все наработки. Стандартная тема — на определенный удар делать контратаку с защитным действием. Так получилось. Где-то несильно попал, неточно попал, недоработал. Было много ошибок, которые мы анализировали, — надеюсь, в следующем бою мы их избежим.

— Конкретно в этом эпизоде Стерлинг удивил подбородком?

— Нет-нет. В принципе, я ударил несильно. Удар был небыстрый, несильный, просто чуть точный. Было точно, своевременно. И то он присел на пятую точку.

— Сможете расставить своих соперников в порядке убывания по уровню бойцовского интеллекта?

— Не буду этого делать — пусть этим занимаются эксперты, расставляют по интеллекту, по достижениям. Это такая фанатская тематика.

— У кого из бойцов, с которыми вы дрались, лучшее чувство дистанции?

— У Кори Сэндхагена. Обученный парень, хорошо подготовился, техничный ударник. Нестандартный, высокий, корявый по-своему. Подвижный. В принципе, много было ребят, которые такие... В принципе, все [были хорошо] готовы, просто каждый отличается стилем. Ты спрашиваешь, кто более чувствительный в плане ударной техники. Наверное, это Сэндхаген.

— Перед боем с Сэндхагеном вы полностью обновили угол. Насколько было тяжело сказать друзьям, товарищам, что все меняется?

— Не считаю, что кому-то что-то нужно говорить. Ребята все должны понимать. Тренеры есть тренеры, спортсмены есть спортсмены. Я взял в угол ребят, которых знаю уже не первый год. Мне было важно, чтобы в углу реально была дисциплина.

— Исраэль Адесанья как-то рассказал, что в 2014 году провел с вами спарринг. Какое впечатление он тогда произвел?

— Да, это было в 2014-м, в «Тайгере». Они приезжали сюда неоднократно. Какое впечатление... Я видел, что он техничный ударник. Тогда он был больше сконцентрирован на своей ударной технике, только перешел в ММА. Очень техничный, очень высококлассный боец.

— А какое впечатление произвел Хамзат Чимаев?

— Я удивился его самоотдачей на тренировках. Когда к человеку большое внимание, он перестает максимально отдаваться, ловит какую-то волну непонятную. А Хамзат — видно, что он пахарь. Пашет утром, днем и вечером. Думаю, результат не за горами — если он будет так же пахать.

— Анатолий Сульянов после вашей схватки накрыл стол, угостил лобстерами?

— Да-да. Толя залетел под шум и с шумом улетел (улыбается).

— Знаете о его возможном бое с Регбистом?

— Не знаю, не знаю. Не слышал.

— Вы говорили на стриме геймера Левши, что для вас важны занятия йогой.

— Это одна из составляющих в подготовке, которая помогает растянуть тело, подготовить тело к тренировкам. Бывает такое, что тело устает, забивается, и необходимо пойти хорошо растянуться. Йога — такой вид занятий, где можно себя хорошо растянуть.

— На том же стриме вы сказали, что поете детям песни и читаете сказки. Какие песни и сказки в вашем исполнении они любят больше всего?

— Каждый отец обязан это делать. Спеть колыбельную на ночь или рассказать какую-нибудь историю — страшную, чтобы напугался и уснул (смеется). Есть песни, есть. Но не буду же я их сейчас петь (улыбается). Знаю я песни, знаю сказки — и не одну, поэтому есть что рассказать.