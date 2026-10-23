Уайт подтвердил работу UFC над проведением турнира в Грузии

Руководитель UFC Дана Уайт заявил, что организация рассматривает проведение турнира в Грузии.

Вопрос прозвучал на пресс-конференции UFC 333 в Абу-Даби на фоне предстоящего боя грузинского спортсмена Мераба Двалишвили с Петром Яном. Уайт подтвердил, что UFC работает в этом направлении, сообщает грузинское издание Crystalsport.

Вопрос журналиста касался возможного мероприятия в 2027 году. При этом официальных даты, арены и состава участников пока не объявлено. Слова Уайта нельзя считать подтверждением уже согласованного турнира.

На UFC 333 24 октября Двалишвили попытается вернуть пояс UFC в легчайшем весе. Действующий чемпион Ян победил Мераба в реванше в декабре 2025 года, а первый бой в 2023-м выиграл Двалишвили.