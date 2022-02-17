Шавкат и Чимаев , серый кардинал UFC , вау-эффект от Петра Яна , крипта и правда про гонорары.

Саяту Абдрахманову немногим больше 30, но он уже один из ведущих ММА-менеджером в странах СНГ. Абдрахманов из Казахстана, в 16 лет отправился учиться в Китай, окончил Пекинский международный университет экономики и бизнеса, потом начал работать в нефтяной компании. Параллельно занимался единоборствами. Как-то Саят приехал на отдых на Пхукет (Таиланд) и пришел потренироваться в зал Tiger Muay Thai. Там в то время были заинтересованы в продвижении на китайский рынок, и Абдрахманов предложил свои услуги. Так он оказался в ММА-бизнесе. Сейчас в числе клиентов Саята топовые бойцы — например, Петр Ян, Рафаэль Физиев, Арман Царукян, Шавкат Рахмонов, Мовсар Евлоев, Дамир Исмагулов. Мы встретились с Саятом в его кабинете — в администрации зала Tiger Muay Thai. Хотя «зал» тут неверное слово — это большой тренировочный центр с большим количеством площадок для ММА и тайского бокса.

— Вы участвовали в разработке геймплана на бой Рафаэля Физиева и Брэда Ридделла. Что именно придумали? (4 декабря 2011-го Физиев нокаутировал Ридделла в третьем раунде ударом ногой с разворота в голову.)

— Хоть я и не являюсь тренером бойцов, я всегда анализирую соперников, знаю сильные стороны своих бойцов. У меня всегда складывается примерная картина боя — что может получиться, какая стратегия сработает. У меня всегда есть свое мнение, я всегда готов поделиться этим мнением, а бойцы уже сами решают, прислушиваться или нет. В случае с Рафаэлем мы всегда подробно обсуждаем его предстоящие поединки и соперников, всегда все вместе планируем.

В данном случае, поскольку я хорошо знаю и Брэда, и Рафаэля... У Рафы всегда есть желание зарубиться, показать шоу. И я хотел его притормозить, потому что знал, что он выше классом, чем Брэд, что он быстрее, чем Брэд. Я хотел, чтобы он показал мастер-класс и доказал, что он выше уровнем. А в рубке шансы всегда 50 на 50, особенно с таким ударником, как Ридделл. Я настраивал Рафаэля именно на мастер-класс. Во время боя — может, это было слышно — я ему кричал: «Мастер-класс!» — после чего он сразу перестраивался, делал шаг назад, начинал думать. Установка была передумать Брэда. Так и получилось.

— А разве это нормально, что боец составляет план на бой с менеджером?

— Менеджер — это одно, а ребята в первую очередь мои друзья. Я в этой сфере не первый день, с 2008 года слежу за UFC, сам тренируюсь, постоянно посещаю турниры, секундирую. Это ведь тоже бесценный опыт. Я лично в своих знаниях и оценке поединка не сомневаюсь. Нет никаких сомнений, что могу четко и хорошо подсказать. Я не просто диванный эксперт. Думаю, если такие бойцы, как Рафаэль и Петр Ян, прислушиваются к моим советам, то это что-то значит.

— Есть видео спарринга Яна и Волкановски. Алекс не уступает Петру в бойцовском интеллекте?

— Я видел видео, про которое ты говоришь. У них было очень много спаррингов, я наблюдал много спаррингов между ними. Алекс — очень умный, разносторонний боец. Многие не знают его настоящий уровень партера, который тоже очень высок. У него есть свой подход, он знает, как действовать, у него есть своя техника. Он действительно боец очень высокого уровня, как и Петр. По навыкам, разносторонности они очень сильны.

— Возможен ли бой между Яном и Волкановски?

— Это не тот бой, который мы будем преследовать, не ставим цель провести такой поединок. Если в UFC захотят провести этот бой, тогда уже будем говорить об условиях. Сами его просить не будем. Если UFC заинтересуется... Тогда, чтобы они нас заинтересовали, должны быть серьезные гонорары.

— В каком лагере у Петра Яна была лучшая форма? Такая, чтобы возник вау-эффект?

— Вау-эффект присутствует практически всегда, когда я наблюдаю за спаррингами Петра, так уже на протяжении последних 7-8 лет. Когда он включает свою креативность, он может устроить настоящее шоу. После его первых поединков в UFC я понимал, что он до сих пор не показал максимум своего потенциала. Одно дело — показать умения на тренировках, другое — показать это в октагоне. Для этого нужно достичь определенного чувства комфорта. У Петра всегда бывают переломные моменты в поединках, когда он уже прочувствовал соперника и ловит кураж. В этот момент Петр начинает творить, он, можно сказать, как художник пишет картину. В этом плане всегда с удовольствием наблюдаю за его работой.

— Даете ли советы Яну, как нужно вести себя перед камерами?

— У нас нет в команде PR-менеджеров, поэтому часть их функций на себя беру я. Конечно, мы обговариваем, как работать со СМИ, на какие вопросы нужно отвечать, на какие не нужно, на какие лучше ответить как-то по-другому. Я всегда анализирую прессу, просматриваю интервью, реакцию. В первую очередь делаю срез того, как на западе болельщики реагируют на какие-то моменты. Это ради того, чтобы понимать, как делать это лучше.

— Как к Алджамейну Стерлингу относятся в Америке?

— По тому, как американцы относятся к Стерлингу, можно легко понять... Я был на турнире Конора с Порье — когда они в Вегасе дрались. И когда на большом экране показали Стерлинга, весь стадион начал свистеть. Была очень негативная реакция на него. В Америке многие после боя подходили к Петру и нелестно отзывались о Стерлинге. Нет такого, что негатив к Стерлингу испытывают только российские фанаты. Он вызывает негативные эмоции у большинства фанатов ММА, я считаю.

— Случались ли батлы с UFC при переговорах?

— Конечно, по всем моментам что-то бывает. Ты стараешься выбить максимально хорошие условия. Я здесь не один, у меня есть команда, с которой мы всегда обсуждаем эти моменты. Так как ростер бойцов в UFC большой, а у нас есть многолетний опыт, то есть понимание структуры гонораров и всех этих моментов. С этим проблем нет. Нужно понимать, в какой ситуации находится рынок, знать свои преимущества в переговорах.

— Есть ли в UFC человек, чью работу не видит широкая публика, но он суперважен для компании?

— На самом деле, в UFC не так много людей, которые принимают важные решения и составляют карды. Это два матчмейкера — Мик Мейнард и Шон Шелби, у которых нет никаких ассистентов, которые делали бы за них ресерч. Они принимают все решения сами. Дана Уайт занимается продвижением, промоутерской деятельностью. Есть Хантер Кэмпбелл, который, можно сказать, является серым кардиналом UFC, он принимает много важных решений.

— Есть ли у Нганну шанс победить UFC и выбить себе контракт с большим количеством свобод?

— Думаю, Фрэнсис в любом случае окажется в плюсе. У него сейчас хорошая позиция для переговоров. Он может либо уйти, либо выбить себе более выгодные условия в UFC. В целом на других бойцов в UFC это никак не повлияет. Хотя, возможно, UFC сделает еще более строгие контракты для других бойцов, чтобы подобная ситуация не повторилась.

— Почему в UFC уже не хотят делать бой Мовсара Евлоева и Илии Топурии?

— Я думаю, потому что Топурия не может сделать вес. Вознаграждать человека, который не смог даже прийти на взвешивание перед поединком с Мовсаром, который стоит выше его в рейтинге, не имеет смысла. А для нас нет смысла зацикливаться на Топурии и стоять на месте, когда есть возможность подраться с человеком, который идет в топ-10, на 9-м месте в рейтинге. В данной ситуации Мовсар получил более хороший поединок и более хорошего соперника.

— Стали ли вы по меркам СНГ богатым человеком за последние 5 лет?

— Богатство — понятие субъективное. Я считаю, что богатый человек — это тот, которому хватает на все, семье которого хватает на все. Мне на все хватает, я считаю себя богатым человеком. Я считал себя богатым и год назад, и два года назад, и три. Дело не в количестве денег на счету, а в отношении к этим деньгам, в том, как ты их распределяешь. Можно быть миллионером или миллиардером, но при этом ощущать себя бедным, может на все не хватать. А мне всегда хватает на все.

— Инвестируешь ли деньги в криптовалюту, фондовый рынок?

— Инвестиции — это важная часть. Таким образом ты обеспечиваешь себе будущее. Всем, у кого есть лишние деньги или есть возможность сэкономить и инвестировать, — советую, это всегда можно делать. Конечно, это риск, но риск, который оправдается. Если ты не хочешь работать до пенсии, то надо инвестировать. Для бойцов это тоже важный момент. Если жить от боя к бою, то к концу карьеры ты останешься ни с чем. Поэтому сейчас для каждого бойца имеет смысл откладывать или инвестировать часть денег, чтобы по окончании карьеры не приходилось лет в 40 искать варианты в той же кулачке. Нужно дальновидно смотреть.

— В том числе инвестировать в криптовалюту?

— Конечно. Я инвестирую в криптовалюту и верю, что за этим будущее. Но здесь нельзя инвестировать вслепую, нужно понимать, как работает рынок, и с этими знаниями принимать решения.

— Что скажете о кардио Хамзата Чимаева? Это особенно интересно, учитывая, что он все бои заканчивает в первом раунде.

— Хамзат — это человек, который действительно много тренируется. Он может проводить по 4-5 тренировок в день. Он действительно трудоголик, я не считаю, что у него есть проблемы с кардио.

— В чем феномен Шавката Рахмонова?

— С Шавкатом мы сначала начали общение и сотрудничество через интернет, потом познакомились. Он очень спокойный, хладнокровный человек. Считаю, что у него есть прирожденный талант к боям, быть бойцом — его призвание. У него хорошие инстинкты, он всегда принимает правильные решения в поединках.

— Если состоится бой Чимаева и Рахмонова, то что мы увидим?

— Если подерутся — тогда увидим. Сейчас, думаю, ни Хамзату, ни Шавкату не интересно говорить об этом. Да и гадать смысла нет. Я не люблю говорить о возможных боях.

— Рахмонов будет готов подстраховать Гилберта Бернса, если тот не сможет выйти на бой с Чимаевым?

— Шавкат — не тот боец, который будет выходить на коротком уведомлении. Он серьезно относится к подготовке и этапам подготовки. Сейчас у него план — выступить в конце июня — в июле. Мы пока не будем отклоняться от этого плана.

— Вы говорили, что и в вас летели камни из-за ситуации с Рафаэлем Физиевым и флагом Кыргызстана. Но при чем тут вы?

— У людей такая логика. Думают, раз я из Казахстана, значит, я переманиваю Рафаэля выступать за Казахстан. По ростеру моих бойцов можно понять, что я не делю их по национальной принадлежности. Я в первую очередь работаю с бойцами, с которыми у меня есть понимание, общий язык, взаимоуважение. Для меня личные отношения много значат. Я никогда не делю бойцов по нациям.

— Очевидно, вы такие сообщения игнорируете?

— Конечно. Каждый думает в меру своего понимания, у каждого какие-то свои представления. Я такими рамками никогда не мыслил. В жизни у человека не спрашивал, кто он по национальности, откуда он. Для меня это никогда не имело значения.

— Информация в СМИ и пабликах о гонорарах бойцов UFC не соответствует действительности?

— Нужно понимать, как это работает. В UFC сами никогда не публикуют гонорары бойцов. После каждого турнира публикуются гонорары, взятые из головы. Есть определенные штаты, где спортивные комиссии публикуют гонорары. Таких штатов немного. Недавно в Аризоне отменили это правило. Раньше в Аризоне публиковали гонорары, теперь этого делать не будут. UFC лоббирует этот момент. В лиге не заинтересованы в том, чтобы широкая публика, да и в принципе профессиональный круг бойцов знали гонорары друг друга. Им это в плюс, легче контролировать рынок. Тем не менее после каждого турнира в Лас-Вегасе или за рубежом, где спортивные комиссии не публикуют гонорары, определенные сайты или паблики постоянно публикуют эти гонорары, но это не больше чем просто гадания. Да, они могут угадать, но могут и дать информацию мимо. Распространять эту информацию, думаю, неправильно, и нормальные сайты или порталы никогда этого делать не будут, потому что это фейковая информация. Думаю, болельщики, которые более пристально следят за спортом, тоже должны это понимать, а не обсуждать, кто сколько получает, потому что они этого не знают.