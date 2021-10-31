Петр Ян побеждает Сандхагена, получает снова пояс UFC и ноль определенности

В со-главном бою в ОАЭ экс-чемпион UFC Петр Ян победил Кори Сандхагена и выиграл пояс временного чемпиона организации в легчайшем весе. Вот только что значит этот титул?

Дана Уайт, кажется, целую вечность говорил о том, что временные титулы — это проблема из бокса, которой не должно быть в UFC. Вот только время идет, и вот уже в очередной раз на ставке в главном бою вечера временный пояс чемпиона. И, при всем уважении к Петру Яну и Кори Сандхагену, это два бойца, проигравшие последние свои бои. Поэтому ценность этого титула точно не выше, чем у победы Алджамейна Стерлинга над Яном.

Дисквалификацией, если кто забыл — и Петр при каждом удобном случае пытается всем напомнить, что Стерлинг не выигрывал тот бой, но его победа зафиксирована. В пользу Петра говорит, конечно, то, что реванш со Стерлингом все откладывается и не похоже, что действующий чемпион вообще хочет повторять то, что произошло в марте этого года.

В этой истории есть две-три разных справедливости. Одна — Яна. По-хорошему, Стерлинг должен еще раз запросить перенос боя — и временный пояс нашего бойца станет настоящим. Есть логика Стерлинга, он должен встретиться с Петром, когда будет готов. И есть логика UFC, которым не нужен временный чемпион, не очень важен Алдамейн или Ян лично, им скорее нужно, чтобы процесс не останавливался, чтобы боды выступали, и люди не задавали вопросов, почему все так, и почему есть вообще временные и настоящие чемпионы. Иначе следующий этап — это титулы UFC по трем-четырем разным версиям. Ха. Ха. Ха. Например, BMF, основной UFC, TUF, ну и мало ли еще аббревиатур можно придумать.

Но сегодня в легчайшем весе должно было добавиться чуть больше ясности. Кори Сандхаген, честно говоря, был максимально удобным соперником для Стерлинга, которому проиграл удушением, но не так удобен для Яна или для Ти Джея Диллашоу, который тоже взял бой только решением судей. Кори не спец по борьбе, как и Ян. В стойке его сильные стороны — чувство дистанции, удары со смещением и искреннее желание избегать возни в партере. В этом они с Петром, который по своей базе боксер, очень похожи. Но Кори выше, руки у него длиннее, и ноги тоже. А в смешанных единоборствах дистанция атаки отменяется не по вытянутой руке, как в боксе, а по маху ноги. И клетка куда больше ринга. Поэтому тот, кто хочет избежать нежелательного контакта с соперником, всегда имеет преимущество. Кори растягивал бой. Кори двигался от Яна, бросал удары, чтобы сбить соперника с позиции, тянул на себя и пытался поймать.

В пользу экс-чемпиона была скорость, выносливость и умение не останавливаться даже в тот момент, когда очевидно бой не получается. А здесь бой не получался. Первые два раунда — мимо кассы. Ян показывал агрессию, но не эффективную. Защита Сандхагена была более действенной, и при условном равенстве чистых попаданий не было возможности сказать, что у кого-то есть явное преимущество. Бэкфист с последующим ударом в голову был близок к тому, чтобы снести Кори — в третьем раунде. До этого американец даже близко не был к неприятностям. Это не стало моментом перелома, но с конца этого раунда начало бросаться в глаза то, что экс-чемпион может еще прибавить и усиливает давление, а Сандхаген — потерял остроту и способность удерживать соперника на расстоянии. Поменялась дистанция, темп, и у Яна начало получаться то, что должно было бы работать еще в начале боя.

Решение судей было в пользу Яна — но экс-чемпион не смог показать мощь, разнообразие тактических и технических решений. И, что самое неприятное, Кори Сандхаген, не показав ничего особенного, дал Яну пять тяжелых раундов. И если после поражения от Стерлинга дисквалификацией Петр выглядел несокрушимым и мощным, то здесь — уже нет.

Впрочем, впечатления часто нас обманывают. Гловера Тейшейра я видел в первый раз вживую в Швеции, где его растоптал Алекс Густафссон, в 2017 году. А затем в начале сентября на Glory Kickboxing в Роттердаме, где бразилец был секундантом Алекса Перейры, уступившего в реванше Артему Вахитову. И Гловер выглядел как обычный 42-летний мужчина, а не боец, который задушит потом чемпиона UFC Яна Блаховича.

Некоторые с годами становятся лучше. Некоторые достигают пика в свои 20 с небольшим, еще до титульного боя. Некоторых уничтожает слава и деньги. Другие — имеют цель и продолжают к ней двигаться несмотря ни на что. Интересно, каким останется в истории Петр Ян. Самобытный, выиграл титул, вернул пояс — пусть и временный, но как и многие топ-бойцы с репутацией и определенным самомнением, он хочет большие бои. И его злость на Стерлинга вполне объяснима — он заставляет тратить на себя время, но не хочет драться. И двигаться куда-то дальше, пока этот вопрос не закрыт, Ян тоже не может. По крайней мере, не в UFC. Пояс чемпиона — это не привилегия сейчас, это сплошные обязательства. И неопределенность — кто следующий?!