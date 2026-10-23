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UFC 333: Мовсар Евлоев и Александр Волкановски провели финальную битву взглядов перед боем 24 октября 2026

Евлоев и Волкановски провели финальную битву взглядов перед титульным боем на турнире UFC 333

Сергей Филин
Александр Волкановски и Мовсар Евлоев.
Фото Кадр из трансляции

Россиянин Мовсар Евлоев и чемпион UFC в полулегкой весовой категории австралиец Александр Волкановски провели финальную битву взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

Бой состоится 24 октября. На битве взглядов соперники пожали друг другу руки.

Для непобежденного 32-летнего россиянина это первый бой за чемпионский пояс в UFC. На его счету 20 побед и ни одного поражения в профессиональных ММА. Прошлый поединок Евлоев провел 21 марта 2026 года. Он победил англичанина Лерона Мерфи раздельным решением судей.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

Рекорд 38-летнего Волкановски — 28 побед при четырех поражениях. 1 февраля 2026 года австралиец победил бразильца Диего Лопеса на турнире UFC 325 и защитил чемпионский титул.

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Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
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