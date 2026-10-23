Атаев и Рамирес проведут титульный поединок в Екатеринбурге

Титульный поединок Шарабутдина Атаева и Альберта Рамиреса станет соглавным событием вечера бокса от Русской медной компании, сообщают организаторы.

Турнир состоится 12 декабря на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Шоу возглавит титульный бой Дмитрия Бивола против Каллума Смита.

Атаев, в свою очередь, проведет поединок за вакантный титул чемпиона мира WBA в полутяжелом весе против Альберта Рамиреса из Венесуэлы.

В 2026 году Атаев победил Сайпайера Рузи в карде RCC на «УГМК-Арене» и нанес поражение Хосе Ускатеги. Рамирес в июне вырвал победу в бою с Лероном Ричардсом.

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