Ян и Двалишвили провели финальную битву взглядов перед поединком на турнире UFC 333 в Абу-Даби

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян провел финальную битву взглядов перед третьим боем с грузином Мерабом Двалишвили.

Поединок состоится 24 октября и станет со-главным событием турнира UFC 333 в Абу-Даби. В главном бою вечера встретятся австралиец Александр Волкановски и россиянин Мовсер Евлоев.

Ранее Ян и Двалишвили дважды встречались между собой в октагоне. 11 марта 2023 года грузин победил россиянина единогласным решением судей. 6 декабря 2025 года сильнее оказался Ян. Он одержал победу над грузином единогласным решением и завоевал чемпионский титул на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

На счету Яна 20 побед и 5 поражений в ММА. У Двалишвили 21 победа при 5 поражениях.

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