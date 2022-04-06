Уличная драка или все-таки спарринг?

На этих выходных Хамзат Чимаев проведет бой с Гилбертом Бернсом. Сейчас Хамзат активно дает интервью. На днях на YouTube-канале ESPN вышел небольшой фильм про Чимаева. Боец прогулялся по Стокгольму с журналистом Бреттом Окамото, показал комнатку в зале Allstars, где он жил три года (и жил бы дальше, если бы старший брат не заставил переехать), и рассказал истории о себе. По словам Хамзата, начать заниматься ММА его вдохновил Конор Макгрегор.

«Я увидел, как этот парень [Макгрегор] нокаутировал его [Жозе Альдо]. Я подумал: если этот легковес сделал это дерьмо, то почему я не смогу? Ментально я сильнее его, и я гораздо крупнее. Если бы мы встретились где-то на улице, я бы сломал его. Если он зарабатывает такие деньги, почему я не могу?»

Бой Макгрегора и Жозе Альдо состоялся в декабре 2015 года. Чимаев тогда уже жил в Швеции (он переехал туда из Чечни в 2013-м), но занимался только вольной борьбой. В 2017-м он оказался в Allstars, в мае 2018-го провел первый профессиональный бой, а летом 2018-го отправился в Ирландию — чтобы встретиться с Макгрегором.

Хамзат впервые рассказал о поездке в Дублин в июле 2020-го — журналисту Адаму Зубайраеву.

Зубайраев: «Слышал историю, что ты ездил в Ирландию в поисках Конора — чтобы спросить с него. Насколько это правда? Почему ты поехал, можешь рассказать?»

Чимаев: «Было такое, брат. В то время у меня в любителях или в профессионалах 1-0 было...»

Зубайраев: «Когда это было примерно?»

Чимаев: «Когда он оскорблял Хабиба, Зубу. Меня в то время никто не знал. Парня-чеченца — не помню, как его зовут, — в спарринге уронил. И у меня в голове такая каша создалась — чтобы полететь и встретить его на улице у зала, дать ему то, что надо...

Зубайраев: «Это такое брат за брата?»

Чимаев: «Чувствовал я как бы ответственность за своего брата».

Зубайраев: «Ты ходил в его зал? Или где-то ждал?»

Чимаев: «Я в аэропорту приземлился. Потом меня проверили, подержали чуть и сказали: хорошо, иди. Я вышел, а меня снова остановили — военнослужащие или спецслужбы, не знаю. Я не понял — в то время у меня английский был хуже, чем сейчас. Он и сейчас так... Отвезли меня в какой-то полицейский участок, там я восемь-девять часов ждал, отжимания и приседания делал. Еду мне даже не принесли. Потом говорят: «Тебе надо обратно в Швецию поехать». Довезли меня до аэропорта и отправили домой».

Зубайраев: «Можно ли сказать, что они защитили Конора?»

Конор Макгрегор. Фото Global Look Press

Чимаев: «Не знаю, брат».

Зубайраев: «Если бы ты его встретил, какая бы у тебя была реакция?»

Чимаев: «Я ему хотел врезать, брат. Если честно. Наверное, люди думали, что я хочу ему [Макгрегору] помочь — против Хабиба».

Зубайраев: «А ты, наоборот, за Хабиба, да?»

Чимаев: «Я не только за Хабиба. Я за гордость нашу, честь. За всех нас хотел постоять. Если бы не получился удар — ну, предмет... Если их много будет. Смог бы постоять за себя».

Чеченец, о котором упомянул Чимаев, — джитсер Аюб Магомедов. Он был в лагере Макгрегора, когда тот готовился к бою с Хабибом Нурмагомедовым (6 октября 2018 года). Хамзат заявил, что Конор уронил Аюба в спарринге. Ни Макгрегор, ни Магомедов об этом не рассказывали. Нет и никаких видеоподтверждений. Но, вероятно, Чимаеву просто известно больше, чем нам (ну, или была сториз с тренировки с нокдауном, а потом исчезла, кто не увидел — тот опоздал; это просто предположение).

В ноябре 2021-го Макгрегор внезапно поднял тему поездки Чимаева в Дублин — после того как Хамзат предложил ему устроить «big drama show». Конор подчеркнул, что Чимаев ехал в Ирландию, чтобы помочь ему подготовиться к бою с Хабибом. «Брат, нет проблем, — написал Макгрегор. — Я ценю, что в 2018 году ты связался с моей командой, чтобы приехать и помочь мне избить мелкую испуганную с***. Чечня знает! На хрен этих трусливых ММА-орлов — мы Ахмат ММА! Размажем их всех! Вперед! Мак и Ахмат! Никогда не прогнемся и не пойдем на мировую!»

Чимаев ответил на это смайлами из двух ниндзя и пожатой рукой. То есть опровергать не стал.

В феврале Хамзат тренировался на Пхукете в зале Tiger Muay Thai, где дал интервью корреспонденту «СЭ» Исламу Бабаджанову. Зашел разговор и о твите Макгрегора. Чимаев предоставил новые данные: он действительно хотел попасть в лагерь Конора — не для уличных разборок, а чтобы провести с ним спарринг. И поколотить.

Бабаджанов: «У тебя в ноябре была переписка с Конором в Twitter, и он написал: «Я ценю, что ты связывался с нашей командой в 2018 году, чтобы приехать и помочь мне». Речь о его бое с Хабибом. Это действительно так?»

Чимаев: «Нет, конечно. Там [в тренировочном лагере Макгрегора] был, по-моему, один чеченский парень. Чеченец-джитсер у него в зале был. Поехал на спарринги. Он [Макгрегор] его уронил и потом закинул [в сеть фото или видео]. И за него [за чеченского бойца] позвонили: «Давай, прилетай, брат. Ты можешь его побить. На спарринги». Хотел поехать побить его. Ничего такого не было, чтобы помочь кому-то там. Это было даже не тогда, когда у него с Хабибом бой был. Не помню уже точно... По-моему, тогда бой еще не был анонсирован».

Бабаджанов: «Почему Конор так поступил? Он твердо утверждал, что ты хотел помочь».

Чимаев: «Откуда мне знать? Много чего он утверждает. Он каждый день что-то утверждает. Мне без разницы. Пусть думает, что я хотел ему помочь. Но я хотел побить его. И до сих пор хочу — если на бой выйдет парень. Если честно сказать — он достойный парень. Только за своей болтовней не может следить. А в спорте — очень достойный. Можно было бы подраться с ним».