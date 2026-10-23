Доусон подходит к бою с Алиевым с рекордной долей времени контроля в UFC

Американский легковес Грант Доусон выйдет на UFC 333 с рекордным показателем доли времени контроля в истории своей весовой категории.

По приведенной статистике MMA Fighting, Доусон контролировал соперников 69,7 процента общего времени боев в легком весе UFC. По доле времени в верхней позиции он занимает второе место в дивизионе — 62,3 процента.

Доусону предстоит поединок с Нурулло Алиевым. Американец в мае 2026 года победил Матеуша Ребецки удушающим приемом после поражения нокаутом от Мануэля Торреса в декабре прошлого года.

Поединок Доусон — Алиев включен в предварительный кард UFC 333 24 октября в Абу-Даби. На турнире запланированы чемпионские бои Алекс Волкановски — Мовсар Евлоев (полулегкий вес) и Петр Ян — Мераб Двалишвили (легчайший вес).