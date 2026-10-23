Волкановски назвал Яна предпочтительным победителем третьего боя с Двалишвили
Чемпион UFC Александр Волкановски отдал предпочтение Петру Яну в прогнозе на третий поединок россиянина с Мерабом Двалишвили на UFC 333.
В комментарии Red Corner MMA австралиец объяснил свою позицию впечатлением от предыдущего выступления Яна. Российский боец в декабре 2025 года выиграл реванш у Двалишвили единогласным решением судей и вернул пояс чемпиона в легчайшем весе.
Волкановски выступит на том же турнире UFC 333 24 октября в Абу-Даби. Ему предстоит защита пояса полулегкого веса против непобежденного россиянина Мовсара Евлоева в главном событии вечера.
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