Волкановски назвал Яна предпочтительным победителем третьего боя с Двалишвили

Чемпион UFC Александр Волкановски отдал предпочтение Петру Яну в прогнозе на третий поединок россиянина с Мерабом Двалишвили на UFC 333.

В комментарии Red Corner MMA австралиец объяснил свою позицию впечатлением от предыдущего выступления Яна. Российский боец в декабре 2025 года выиграл реванш у Двалишвили единогласным решением судей и вернул пояс чемпиона в легчайшем весе.

Волкановски выступит на том же турнире UFC 333 24 октября в Абу-Даби. Ему предстоит защита пояса полулегкого веса против непобежденного россиянина Мовсара Евлоева в главном событии вечера.