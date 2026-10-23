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Хрюнов считает Яна фаворитом в бою против Двалишвили: «Для Петра это будет тяжелый поединок»

Константин Белов
Корреспондент

Известный промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка российского бойца Петра Яна против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 333.

«Петр Ян фаворит в этом поединке. Но для него это будет тяжелый бой. Все помнят, как он разгромил Двалишвили в прошлый раз. Если у Яна все будет получаться, то бой быстро закончится. Но мне кажется, что поединок затянется на несколько раундов», сказал Хрюнов «СЭ».

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Турнир UFC 333 состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

Перед этим Петр Ян защитит пояс в легчайшем весе в третьем бою против Мераба Двалишвили.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC 333
Владимир Хрюнов
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