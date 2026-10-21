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21 октября, 11:40
Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333
Турнир UFC в Абу-Даби.
Малютин: «Хочу, чтобы Ян одержал победу и заткнул рот этой выскочке Двалишвили«
Российский боец ММА Михаил Малютин поделился с «СЭ» ожиданиями от поединка российского бойца Петра Яна против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 333.
«Нас ждет шикарный бой. Надеюсь, что после него ни у кого не будет никаких оправданий, что до поединка была какая-то травма. Хочу, чтобы Петр одержал победу и заткнул рот этой выскочке, этому необразованному человеку. Я смотрел дуэль взглядов и увидел в глазах Мераба нервозность. Ведь Петр знает, как бороться и драться с таким соперником», — сказал Малютин «СЭ».
О'Мэлли обратил внимание на поздний прилет Двалишвили в Абу-Даби
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли обратил внимание на сроки прибытия Мераба Двалишвили к месту проведения третьего боя с Петром Яном.
«Он прилетел за шесть дней до боя? Шесть дней! Когда мы дрались с Петром Яном, мы приехали за три недели», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.
Американец вспомнил, что в октябре 2022 года заранее приехал в ОАЭ перед боем с Яном на UFC 280. Тогда он победил россиянина раздельным решением судей.
Орловский считает, что Волков может нокаутировать Куниева на UFC 333
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский поделился ожиданиями от предстоящего боя между россиянами Александром Волковым и Ризваном Куниевым на турнире UFC 333.
«Хотелось бы, чтобы Волков выиграл. Я думаю, что у него все шансы для этого есть, если только не будет расслабляться, как в поединке с Дерриком Льюисом, когда выигрывал все раунды, а в конце пропустил. Поэтому нужно держать дистанцию, подключать руки и ноги, и, я думаю, все будет в порядке — победу одержит. Вполне возможно, даже нокаутом», — сказал Орловский во время общения с болельщиками в социальных сетях.
Петр Ян рассказал о пятистраничном плане на третий бой с Двалишвили
Чемпион UFC в легчайшем весе, российский боец Петр Ян раскрыл подробности подготовки к третьему поединку с Мерабом Двалишвили.
19 октября Ян в разговоре с Ариэлем Хельвани сравнил подробный разбор действий на каждый случай с подготовкой футбольной команды. Речь шла о документе, который составил один из тренеров чемпиона.
«В прошлый раз план занимал одну страницу. В этот раз тренер подготовил пять страниц», — сказал россиян.
Запашный верит в победу Евлоева над Волкановски: «Это должен быть русский день UFC»
Народный артист России Эдгард Запашный поделился с «СЭ» ожиданиями от поединка российского бойца Мовсара Евлоева против австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 333.
«Назвать фаворита сложно. Волкановски то проигрывает, то снова набирает форму. Буду болеть за Евлоева, но Волкановски даст хороший бой. Поединок будет серьезный, хотя, как мне кажется, весь кард такой. Это должен быть русский день UFC», — сказал Запашный «СЭ».
Гаджиев считает Волкановски фаворитом в бою с Евлоевым: «У Александра колоссальный опыт в больших поединках»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя российского бойца Мовсара Евлоева против австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 333.
«Волкановски — фаворит в силу колоссального опыта. Мовсар — сбалансированный спортсмен, который не испытывал горечи поражений. Евлоев хорошо борется, работает в стойке. Да, есть претензии, что нет финиша, но в любом случае за его плечами огромная работа. У Мовсара есть много предпосылок для победы. Но проблема Мовсара в том, что нет опыта больших боев. У Волкановски колоссальный опыт таких больших вечеров. Это парень, который провел огромное количество титульных поединков. Это делает его фаворитом для меня. Мовсар помоложе. Вот и выясним, что окажется сильнее: молодость или опыт», — сказал Гаджиев «СЭ».
Тренер Евлоева Алвес заявил о смене поколений перед боем с Волкановски
Тиаго Алвес, работающий с российским бойцом Мовсаром Евлоевым в American Top Team, поделился ожиданиями от титульного поединка с Александром Волкановски.
Бывший претендент на пояс UFC оценил уровень австралийского чемпиона и подготовку своего подопечного. Комментарий прозвучал в официальном выпуске UFC Countdown, посвященном турниру UFC 333.
«Мовсар покажет новое поколение ММА, смену лидеров. Настало его время», — сказал Алвес.
Масвидаль объяснил, за счет чего Евлоев может победить Волкановски на UFC 333
Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что борьба и выносливость Мовсара Евлоева могут стать решающими в чемпионском поединке с Александром Волкановски.
Американец, тренировавшийся с россиянином в American Top Team, оценил его сильные стороны в программе Deep Waters. Подробности его комментария приводит MMA Junkie.
«У Мовсара невероятная выносливость. Даже когда соперники поднимаются, им не удается спокойно от него оторваться», — отметил Масвидаль.
Губерниев считает Яна фаворитом в бою с Двалишвили: «Петр — хладнокровный, техничный боец»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка российского бойца Петра Яна против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 333.
«Мераб — хороший боец. Но фаворитом я считаю Петра, он победит. Буду болеть за него. Петр Ян не так часто, как хотелось бы болельщикам, выходит в октагон. Его поединки на вес золота. Ян — хладнокровный, техничный боец. Желаю ему удачи и надеюсь, что он проявит свои лучшие качества. Он победит!» — сказал Губерниев «СЭ».
Волкановски пообещал не позволить Евлоеву навязать борьбу и рассчитывает на досрочную победу
Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал, как намерен действовать против Мовсара Евлоева на UFC 333.
Австралиец считает, что российскому претенденту не удастся долго удерживать его в партере. В интервью подкасту Who The Fook Are These Guys чемпион заявил, что собирается заставить соперника проводить значительную часть боя в стойке.
«Я не собираюсь просто ждать. Буду сам навязывать бой и думаю, что завершу его досрочно», — сказал Волкановски.
Петр Ян завершил подготовку к третьему бою с Двалишвили и начал сгонку веса
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сообщил о завершении тренировочного лагеря перед защитой титула против Мераба Двалишвили.
Россиянин рассказал о финальном этапе подготовки в своих социальных сетях. По его словам, основная работа перед поединком выполнена, теперь ему предстоит уложиться в лимит весовой категории.
«Работа проделана отличная. Дальше сгонка веса. Благодарю всех причастных за работу и поддержку. UFC 333. Чужого не надо, свое не отдам!» — написал Ян.
Евлоев считает, что Волкановски сможет встретиться с Гейджи даже после поражения на UFC 333
Российский боец Мовсар Евлоев прокомментировал идею чемпиона UFC Александра Волкановски провести поединок с Джастином Гейджи.
Волкановски говорил о желании встретиться с обладателем титула в легком весе. По мнению Евлоева, такое противостояние возможно, даже если австралиец потеряет пояс полулегкого дивизиона 24 октября. Его слова приводит MMA Sucka со ссылкой на беседу с MMA Junkie.
«Думаю, он получит этот бой, если захочет, даже после поражения от меня», — заявил Евлоев.
Петр Ян прилетел с семьей в Абу-Даби на титульный бой с Двалишвили
Российский боец Петр Ян прибыл в ОАЭ за несколько дней до третьего поединка против Мераба Двалишвили.
Ян проведет защиту титула 24 октября на турнире UFC 333. Его встреча с Двалишвили будет соглавным событием вечера в Абу-Даби. В главном бою чемпион организации в полулегком весе Александр Волкановски встретится с непобежденным российским претендентом Мовсаром Евлоевым.
Чемпион UFC Волкановски посетит Дагестан по приглашению Махачева
Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал о планах посетить Дагестан по приглашению российского бойца Ислама Махачева.
«Я поеду в горы Дагестана, где мы будем охотиться верхом, готовить добычу на костре и ночевать под открытым небом. Мы уже все запланировали и обсудили. Мы это сделаем», — приводит слова Волкановски Red Corner MMA.
Ранее Махачев дважды побеждал австралийца в титульных поединках UFC. В первом бою 34-летний россиянин одержал победу единогласным решением судей, во втором — нокаутом.
Никита Крылов: краткая биография
Крылову — 34 года. Профессиональную карьеру в ММА Крылов начал в 2012 году. Уже в августе 2013-го дебютировал в UFC, где первоначально выступал в тяжелой весовой категории, а затем перешел в полутяжелую. В 2016 году покинул организацию, после чего выступал в других промоушенах, а в 2018-м вернулся в UFC.
За время карьеры Крылов побеждал Александра Густафссона, Волкана Оздемира, Райана Спэнна, Джонни Уокера и других известных бойцов. Его рекорд 31 победа и 12 поражений.
Азамат Мурзаканов: краткая биография
Мурзаканову - 37 лет. Профессиональную карьеру в ММА начал в 2010 году. В августе 2021-го Мурзаканов нокаутировал Матеуса Шеффела в Претендентской серии Даны Уайта и получил контракт с UFC. В марте 2022 года дебютировал в организации, победив Тафона Нчукви нокаутом в третьем раунде.
Мурзаканов выступает в полутяжелом весе. Среди его известных соперников — Дастин Джейкоби, Алонзо Менифилд, Брендсон Рибейро и Александр Ракич. Рекорд россиянина — 16 побед и 1 поражение.
Ризван Куниев: краткая биография
Куниеву — 34 года. Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2011 году. Выступал в различных организациях, включая Eagle FC и PFL. В Eagle FC завоевал титул чемпиона в тяжелом весе.
В сентябре 2021 года Куниев победил Эдивана Сантоса в Претендентской серии Даны Уайта, но контракт с UFC тогда не получил. В августе 2024-го россиянин вновь выступил на турнире DWCS, нокаутировал Уго Кунью в первом раунде и подписал соглашение с ведущей организацией мира.
В июне 2025 года россиянин дебютировал в UFC, уступив Кертису Блэйдсу раздельным решением судей. В феврале 2026-го Куниев победил Жаилтона Алмейду, а в июле досрочно завершил поединок с Тайреллом Форчуном.
Его профессиональный рекорд — 14 побед, 3 поражения, 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся.
Александр Волков: краткая биография
Волкову — 37 лет. Профессиональную карьеру в ММА начал в 2009 году. До перехода в UFC завоевал чемпионские титулы в тяжелом весе в организациях Bellator и M-1 Global.
В UFC Волков дебютировал в ноябре 2016 года. За время выступлений в организации победил Фабрисиу Вердума, Алистара Оверима, Тая Туивасу, Сергея Павловича, Жаилтона Алмейду и других известных тяжеловесов. За карьеру Волков одержал 40 побед и потерпел 11 поражений.
Мераб Двалишвили: краткая биография
Двалишвили — 35 лет. В профессиональных ММА дебютировал в 2014 году, а в UFC — в декабре 2017-го. В сентябре 2024 года он победил Шона О'Мэлли и завоевал титул UFC в легчайшем весе. В 2025-м грузин защитил пояс в поединках с Умаром Нурмагомедовым, Шоном О'Мэлли и Кори Сэндхагеном, но в декабре уступил Петру Яну единогласным решением судей. Рекорд Двалишвили — 21 победа и 5 поражений.
Петр Ян: краткая биография
Яну — 33 года. Профессиональную карьеру в ММА начал в 2014 году. В 2017-м стал чемпионом организации ACB в легчайшем весе, а в июне 2018-го дебютировал в UFC.
В июле 2020 года Ян победил Жозе Алдо техническим нокаутом и завоевал вакантный пояс UFC в легчайшем весе. В марте 2021-го россиянин потерял титул, проиграв Алджамейну Стерлингу из-за дисквалификации после запрещенного удара коленом. В октябре того же года Ян победил Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом, но в апреле 2022-го уступил Стерлингу в объединительном поединке.
В марте 2023 года Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. В декабре 2025-го россиянин взял реванш на UFC 323, прервав победную серию грузина из 14 поединков и вернув чемпионский пояс. Рекорд Яна — 20 побед и 5 поражений.
Мовсар Евлоев: краткая биография
Евлоеву — 32 года. Профессиональную карьеру в ММА начал в 2014 году. До перехода в UFC выступал в организации M-1 Global, где завоевал титул чемпиона в легчайшем весе и дважды его защитил.
В UFC Евлоев дебютировал в апреле 2019 года. Россиянин одержал десять побед подряд, в том числе над Диего Лопесом, Арнольдом Алленом, Алджамейном Стерлингом и Лероном Мерфи. Все десять поединков в UFC Евлоев выиграл решениями судей. Его профессиональный рекорд — 20 побед и ни одного поражения. Поединок с Волкановски станет для россиянина первым титульным боем в UFC.
Александр Волкановски: краткая биография
Волкановски — 38 лет. Профессиональную карьеру в ММА начал в 2012 году, в UFC дебютировал в ноябре 2016-го.
В декабре 2019 года Волкановски победил Макса Холлоуэя и стал чемпионом UFC в полулегком весе. Австралиец пять раз защитил титул, после чего в феврале 2024 года проиграл нокаутом Илии Топурии. В апреле 2025-го Волкановски вернул вакантный пояс, победив Диего Лопеса, а в январе 2026-го защитил его в повторной встрече с бразильцем. Кроме того, дважды пытался стать чемпионом легкого веса, но оба раза уступил Исламу Махачеву.
Профессиональный рекорд Волкановски — 28 побед и 4 поражения.
Полный кард турнира UFC 333
Основной кард (начало в 21.00 мск):
Александр Волкановски (Австралия) — Мовсар Евлоев (Россия). Титульный бой в полулегком весе
Петр Ян (Россия) — Мераб Двалишвили (Грузия). Титульный бой в легчайшем весе
Лонэ Кавана (Великобритания) — Рамазан Темиров (Узбекистан). Наилегчайший вес
Александр Волков (Россия) — Ризван Куниев (Россия). Тяжелый вес
Аарон Пико (США) — Лосен Кейта (Бельгия). Полулегкий вес
Предварительный кард (начало в 19.00 мск):
Азамат Мурзаканов (Россия) — Доминик Рейес (США). Полутяжелый вес
Никита Крылов (Россия) — Абдул-Рахман Яхьяев (Турция). Полутяжелый вес
Абусупьян Магомедов (Германия) — Кэм Роустон (Австралия). Средний вес
Грант Доусон (США) — Нурулло Алиев (Таджикистан). Легкий вес
Ранние прелимы (начало в 17.00 мск):
Колби Тикнесс (Австралия) — Асаф Чопуров (Россия). Легчайший вес
Абубакар Вагаев (Россия) — Джейкоб Малкун (Австралия). Средний вес
Где смотреть трансляцию турнира UFC 333
Прямую трансляцию турнира UFC 333 в России можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. Начало ранних прелимов — в 17.00 по московскому времени, предварительного карда — в 19.00, основного — в 21.00.
Когда и где состоится турнир UFC 333
Турнир UFC 333 пройдет в субботу, 24 октября 2026 года, на арене Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ). Ранние предварительные поединки начнутся в 17.00 по московскому времени, прелимы — в 19.00, основной кард — в 21.00. Всего запланировано 11 поединков, в том числе два титульных.
В субботу, 24 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 333, главным событием которого станет поединок за титул в полулегком весе между чемпионом австралийцем Александром Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым.
Для 38-летнего Волкановски предстоящий бой станет восьмой защитой титула. 32-летний Евлоев долго шел к чемпионскому поединку — с момента прихода в UFC в 2019-м спортсмен одержал уже 10 побед подряд.
В соглавном поединке вечера чемпион легчайшего дивизиона россиянин Петр Ян проведет третью встречу с грузином Мерабом Двалишвили. Бойцы проведут трилогию. В первом бою в 2023-м Двалишвили уверенно победил решением судей, в реванше в 2025-м очень яркую победу одержал Ян.
Также на турнире бой проведут россияне Александр Волков и Ризван Куниев. Также увидим выступления Азамата Мурзаканов аи Никиты Крылова.