Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

О'Мэлли обратил внимание на поздний прилет Двалишвили в Абу-Даби

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли обратил внимание на сроки прибытия Мераба Двалишвили к месту проведения третьего боя с Петром Яном.

«Он прилетел за шесть дней до боя? Шесть дней! Когда мы дрались с Петром Яном, мы приехали за три недели», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Американец вспомнил, что в октябре 2022 года заранее приехал в ОАЭ перед боем с Яном на UFC 280. Тогда он победил россиянина раздельным решением судей.