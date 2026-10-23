Чимаев поддержал Евлоева перед чемпионским боем на UFC 333

Бывший чемпион UFC Хамзат Чимаев пожелал Мовсару Евлоеву завоевать титул в полулегком весе.

В разговоре с Red Corner MMA спортсмен комментировал два чемпионских боя UFC 333. Чимаев отметил физическую форму участников и отдельно выразил надежду, что Евлоев сумеет выиграть пояс.

От однозначного прогноза на третий поединок Яна и Двалишвили он воздержался, назвав предстоящую встречу напряженной. Поэтому сообщение о поддержке Чимаевым сразу двух конкретных победителей было бы неточным.

Евлоев оспорит чемпионство с Александром Волкановски 24 октября в Абу-Даби. Бой станет соглавным событием вечера UFC 333.