У казахов есть свой Чимаев. Шавкат Рахмонов прикончил 14 соперников подряд, бегает в минус 28 и любит «гелик»

В ночь на 6 февраля Шавкат Рахмонов проведет свой третий бой в UFC

Интервью перед боем.

В ночь на 6 февраля непобежденный финишер из Казахстана Шавкат Рахмонов (14-0) проведет свой третий бой в UFC. Его соперником станет Карлстон Харрис (17-4) - 34-летний боец из Гайаны, включивший в последних боях режим зверя — пять побед и все досрочно.

Правда, Рахмонова такой серией не напугать — казах финишировал всех своих соперников в профессиональных ММА. 14 досрочек подряд — ни у кого другого из 600 бойцов ростера UFC нет такой серии финишей.

Шавкату всего 27 лет, его база — боевое самбо, бокс и панкратион. Казаха отличает универсализм ( семь побед нокаутами, семь — сабмишенами), способность выпутываться из самых сложных ситуаций в поединке, исключительная боевая интуиция и врожденный инстинкт киллера. В его арсенале есть нокауты хуком в печень и ударами сверху на земле, треугольниками, гильотинами и удушением сзади. Своего последнего соперника в UFC — 167-сантиметрового мускулистого танка Мишеля Празереса, бойца без шеи — он умудрился-таки задушить сзади. До этого никто и никогда бразильца не финишировал. Опытного Алекса Оливейру в первом бою он наказал гильотиной за малейшее нарушение позиции головы при попытке перевода. Отметим и габариты Рахмонова — 188 см роста при длинных руках.

У Харриса нет такого имени, как у Оливейры и Празереса, но он однозначно находится в лучшей точке карьеры по сравнению с ними — пять финишей подряд на любой вкус, два из них — в UFC. Сам промоушен немало заинтересован в этом поединке, раз поставил его в карде прямо перед со-главным событием вечера.

За день до турнира мы созвонились с Шавкатом, чтобы обсудить его уникальную способность финишировать людей, пробежки по 28-градусному морозу и любовь к «г елендвагену » .

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— UFC поставили вас в самую верхушку кадра — третий бой сверху. Объяснили это как-то , типа мы в тебя верим, давай, вперед?

— Они же смотрят, кто как дерется. Это интересный бой, он тоже, мой соперник, два раза в UFC дрался, два боя досрочно выиграл. Я тоже два боя досрочно выиграл. Я рад, что уже начинаю в мейн-карде драться.

— Не знаю, обратили ли внимание, но у вас в этом карде самый раскрученный Instagram — 295 тысяч подписчиков. Даже у Джека Херманссона, который дерется в главном бою, только 78 тысяч. Но при этом вы редко посты выкладываете.

— Не знаю, все мне говорят, что надо Instagram продвигать. Постараемся, чтобы люди больше моих фотографий видели, узнавали меня. Я сам просто не любитель постоянно снимать, если кто-то за меня это сделает, то это возможно. Если кто-то будет ходить рядом и все снимать. У меня подписчиков много благодаря выступлениям. В основном из Казахстана, но уже начинают подписываться из других стран — Америки, России, Азии. Собирается народ потихонечку.

— С какого числа в Штатах находитесь?

— Я где-то 3 января сюда приехал, в Майами. В зале Sanford готовились, а позавчера (31 января . - П рим. «СЭ» ) приехал сюда, в Лас-Вегас.

— За сколько дней до боя перестае те спарринговать?

— Где-то за 10-15 дней. Можно в любой момент травму получить, поэтому нужно осторожно работать, беречь себя. Я от спаррингов никогда не отказывался к своим боям, постоянно делаю их. Не так чтобы зарубаться, но... Бывают, конечно, соперники, которые не умеют работать спокойно, с такими зарубаешься. Тебя же когда сильно бьют, ты же не будешь спокойно отвечать. Тоже начинаешь его сильнее бить . Такие моменты бывают.

— Вы говорили недавно, что еда американская вам не очень нравится. Сейчас привыкли?

— Даже сейчас она мне не подходит, я привык в Казахстане к вкусн ой (смеется). Не успеваешь привыкнуть, на месяц сюда приехал, потом домой. Чтобы привыкнуть к еде, минимум, год нужен. UFC отправляет нам еду, но ее постоянно кушать невозможно. Диетическая слишком.

— В день боя как питаетесь?

— Я в обед покушал - и все, потом уже не кушаю. У меня, грубо говоря, пустой живот бывает [когда на бой выхожу].

— Для вас на предбоевой разминке важно пропотеть?

— Умеренно надо разминаться, слишком не стоит, если ты устанешь, то как в бою себя покажешь? Пот надо пустить, конечно, но работать умеренно.

— В Америке много сумасшедших и бездомных. К вам кто-то такой на улицах подходил?

— Нет, я в принципе особо никуда не ходил. Только в субботу - воскресенье с пацанами в баню ходили. В основном гостиница и зал. Когда у тебя бой, ты должен фокусироваться. Хотя в гостинице тоже, конечно, постоянно лежать не стоит.

— Вы недавно в обучающем ролике показывали гильотину и сказали, что это вариант для начинающих, а та, которой задушили Оливейру , — непроста. В чем отличие?

— Оливейре тяжело было сделать, надо очень много сил, чувствовать, удушение идет или нет. А если чисто голову взять, как в том ролике показывал, там намного легче. Хотя и там нужно чувствовать, куда идет соперник, он же все равно будет сопротивляться.

— Гилберт Бернс, который был чемпионом мира по БЖЖ, показал вам какие-то новые фишки в гильотине?

— Пару фишек показал, с ним интересно работать, джиу-джитсу на очень хорошем уровне. Многому у него можно научиться.

— У вас против него гильотина проходила?

— Нет вроде бы. В этот раз мы особо с ним не боролись, нога у него травмирована была. Так, небольшую отработку сделали.

— Бернс — мастер арбмара, три боя в UFC выиграл этим приемом. Просили поставить вам?

— Он спокойно делится фишками, но по армбару я как-то не спрашивал у него. Чисто удушения, как и з них выходить. Такие вещи.

— А когда сами в зале находите классную идею — не жалко делиться?

— Нет, я делюсь, почему пацанам не помочь? Каждую крутую вещь надо постоянно отрабатывать. К акой бы крутой прием ни был, он не получится без наработок. Его надо годами тренировать. Поэтому просто показать — этого мало.

— Давно хотел у вас спросить о треугольнике в бою с Леваном Солодовником в М-1. Вы тогда вернулись спустя полтора года после травмы. Накинули треугольник и душили его полторы минуты. В жизни не видел тако го долго го удержани я этого захвата. Ноги сильно устали?

— Конечно, устали (смеется). Поначалу он хотел уйти с приема, я именно вначале держал его, чтобы он оттуда не ушел. Он был очень скользким уже, постоянно соскальзывала голова. Я искал варианты, ноги, конечно, устали, но я должен был это сделать. Если уже взял прием, то просто так его отпустить — не вариант. Если хороший замок, надо доделывать.

— Ваш сильнейший самбишен все-таки — гильотина, треугольник или удушение сзади?

— Мне без разницы, соперник какую ошибку допустит, я использую.

— Удивляет, как вы постоянно выкручиваетесь из тяжелых позиций на спине. Либо душите, либо свипуете, либо своими длинными руками забиваете. Многие на спине начинают паниковать.

— Соперники все стараются валить меня, поэтому надо уже свипы делать, вставать, если спину отдал, то выходить оттуда. Я как-то научился внизу грамотно работать. Нужно быть универсальным, чувствую везде себя комфортно, могу в середине октагона побороться, могу у сетки.

— Из всех 600 действующих бойцов UFC у вас самая длинная серия досрочных побед подряд — 14. Такое количество финишей — это ментальность, инстинкты или что-то другое?

— Не знаю, наверное, инстинктивно. Никогда у меня не было такого, ч то сейчас выйду и быстро соперника побью. Такого настроя не должно быть, нужно настраиваться драться до конца. Нужно быть готовым тратить силы грамотно и искать, где соперник ошибется.

— У вас был финиш, который вы даже сами от себя не ожидали? Победили и — вау, как я это сделал ?!

— Не знаю (смеется), я постоянно если что делаю, отрабатываю это.

— А когда в печень бразильца в М-1 выключили — тоже наработка?

— Да, конечно, этот удар наработанный у меня. Просто так ничего не получится. Конечно, бывает , что где-то случайно ударил , и все. Но у меня все наработано годами.

— Вы Празересу хорошо вертушкой попали за ухо. Сейчас работаете с Рафаэлем Физиевым, он этим ударом хорошо пользуется, недавно нокаутировал им Риддела. Что-то новенькое в нем показал вам?

— Наоборот, когда я с ним стоял, он этот удар не бил (смеется). В последнем бою подловил четко, вон, Саид тренер есть у нас (сидит рядом . - П рим. «СЭ» ) — он ему его поставил. Ему, видите, поставили его быстро, и он хорошо ногами бьет, и сразу получилось. А у меня эта вертушка годами наработанная. Я ему попал вскользь.

— Вам в прошлом бою сразу три человека подсказывали — менеджер Саят, Ник Лентц и Физиев. Кого лучше всего слышали?

— Я всех слышал, где правильный подсказ был, того и слушал. И многое уж сам делаешь, без подсказок. Если в партере лежишь и соперник позволяет подняться, ты же не будешь слушать углового, сам выйдешь.

— У вас в Instagram есть фото с пробежек в суровый мороз. Самый жесткий минус, в который бегали?

— Где-то минус 25-28. Потом кашлял (смеется). Думаю, в минус 15-20 еще можно бегать, а ниже — уже не стоит. Можно легкие застудить. Сейчас я уже так не бегаю.

— По сравнению с остальными топами в полусреднем весе UFC у вас довольно скромные мышцы трапеций. Не качаете их или просто не растут?

— Не знаю, качаю вроде, но... (смеется). У меня нет такой фактуры. Все разные, я худощавый, никогда не был мышечным. Сухожилия, думаю, у меня крепкие, но насчет мышц не очень.

— У вас рост 185 см? Везде указано так .

— Нет, у меня рост 188 см.

— Как вам соперник Карлстон Харрис?

— Неплохой, конечно, нестандартный. В октагоне увидим, кто из нас лучше. Дойдет ли бой до решения? Такой прогноз не могу дать (смеется).

— Сколько вам обычно требуется времени на сон?

— Я люблю спать, где-то 7-8 часов мне надо. Если я не сплю, я ничего не могу делать. Тренироваться буду плохо, себя чувствовать плохо, голова будет болеть.

— У вас выложена фотка рядом с «г елендвагеном » . Реально хотели купить его?