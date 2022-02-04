У казахов есть свой Чимаев. Шавкат Рахмонов прикончил 14 соперников подряд, бегает в минус 28 и любит «гелик»
В ночь на 6 февраля непобежденный финишер из Казахстана Шавкат Рахмонов (14-0) проведет свой третий бой в UFC. Его соперником станет Карлстон Харрис (17-4) - 34-летний боец из Гайаны, включивший в последних боях режим зверя — пять побед и все досрочно.
Правда, Рахмонова такой серией не напугать — казах финишировал всех своих соперников в профессиональных ММА. 14 досрочек подряд — ни у кого другого из 600 бойцов ростера UFC нет такой серии финишей.
Шавкату всего 27 лет, его база — боевое самбо, бокс и панкратион. Казаха отличает универсализм (семь побед нокаутами, семь — сабмишенами), способность выпутываться из самых сложных ситуаций в поединке, исключительная боевая интуиция и врожденный инстинкт киллера. В его арсенале есть нокауты хуком в печень и ударами сверху на земле, треугольниками, гильотинами и удушением сзади. Своего последнего соперника в UFC — 167-сантиметрового мускулистого танка Мишеля Празереса, бойца без шеи — он умудрился-таки задушить сзади. До этого никто и никогда бразильца не финишировал. Опытного Алекса Оливейру в первом бою он наказал гильотиной за малейшее нарушение позиции головы при попытке перевода. Отметим и габариты Рахмонова — 188 см роста при длинных руках.
У Харриса нет такого имени, как у Оливейры и Празереса, но он однозначно находится в лучшей точке карьеры по сравнению с ними — пять финишей подряд на любой вкус, два из них — в UFC. Сам промоушен немало заинтересован в этом поединке, раз поставил его в карде прямо перед со-главным событием вечера.
За день до турнира мы созвонились с Шавкатом, чтобы обсудить его уникальную способность финишировать людей, пробежки по 28-градусному морозу и любовь к «гелендвагену».
***
— UFC поставили вас в самую верхушку кадра — третий бой сверху. Объяснили это как-то, типа мы в тебя верим, давай, вперед?
— Они же смотрят, кто как дерется. Это интересный бой, он тоже, мой соперник, два раза в UFC дрался, два боя досрочно выиграл. Я тоже два боя досрочно выиграл. Я рад, что уже начинаю в мейн-карде драться.
— Не знаю, обратили ли внимание, но у вас в этом карде самый раскрученный Instagram — 295 тысяч подписчиков. Даже у Джека Херманссона, который дерется в главном бою, только 78 тысяч. Но при этом вы редко посты выкладываете.
— Не знаю, все мне говорят, что надо Instagram продвигать. Постараемся, чтобы люди больше моих фотографий видели, узнавали меня. Я сам просто не любитель постоянно снимать, если кто-то за меня это сделает, то это возможно. Если кто-то будет ходить рядом и все снимать. У меня подписчиков много благодаря выступлениям. В основном из Казахстана, но уже начинают подписываться из других стран — Америки, России, Азии. Собирается народ потихонечку.
— С какого числа в Штатах находитесь?
— Я где-то 3 января сюда приехал, в Майами. В зале Sanford готовились, а позавчера (31 января. - Прим. «СЭ») приехал сюда, в Лас-Вегас.
— За сколько дней до боя перестаете спарринговать?
— Где-то за 10-15 дней. Можно в любой момент травму получить, поэтому нужно осторожно работать, беречь себя. Я от спаррингов никогда не отказывался к своим боям, постоянно делаю их. Не так чтобы зарубаться, но... Бывают, конечно, соперники, которые не умеют работать спокойно, с такими зарубаешься. Тебя же когда сильно бьют, ты же не будешь спокойно отвечать. Тоже начинаешь его сильнее бить. Такие моменты бывают.
— Вы говорили недавно, что еда американская вам не очень нравится. Сейчас привыкли?
— Даже сейчас она мне не подходит, я привык в Казахстане к вкусной (смеется). Не успеваешь привыкнуть, на месяц сюда приехал, потом домой. Чтобы привыкнуть к еде, минимум, год нужен. UFC отправляет нам еду, но ее постоянно кушать невозможно. Диетическая слишком.
— В день боя как питаетесь?
— Я в обед покушал - и все, потом уже не кушаю. У меня, грубо говоря, пустой живот бывает [когда на бой выхожу].
— Для вас на предбоевой разминке важно пропотеть?
— Умеренно надо разминаться, слишком не стоит, если ты устанешь, то как в бою себя покажешь? Пот надо пустить, конечно, но работать умеренно.
— В Америке много сумасшедших и бездомных. К вам кто-то такой на улицах подходил?
— Нет, я в принципе особо никуда не ходил. Только в субботу - воскресенье с пацанами в баню ходили. В основном гостиница и зал. Когда у тебя бой, ты должен фокусироваться. Хотя в гостинице тоже, конечно, постоянно лежать не стоит.
— Вы недавно в обучающем ролике показывали гильотину и сказали, что это вариант для начинающих, а та, которой задушили Оливейру, — непроста. В чем отличие?
— Оливейре тяжело было сделать, надо очень много сил, чувствовать, удушение идет или нет. А если чисто голову взять, как в том ролике показывал, там намного легче. Хотя и там нужно чувствовать, куда идет соперник, он же все равно будет сопротивляться.
— Гилберт Бернс, который был чемпионом мира по БЖЖ, показал вам какие-то новые фишки в гильотине?
— Пару фишек показал, с ним интересно работать, джиу-джитсу на очень хорошем уровне. Многому у него можно научиться.
— У вас против него гильотина проходила?
— Нет вроде бы. В этот раз мы особо с ним не боролись, нога у него травмирована была. Так, небольшую отработку сделали.
— Бернс — мастер арбмара, три боя в UFC выиграл этим приемом. Просили поставить вам?
— Он спокойно делится фишками, но по армбару я как-то не спрашивал у него. Чисто удушения, как из них выходить. Такие вещи.
— А когда сами в зале находите классную идею — не жалко делиться?
— Нет, я делюсь, почему пацанам не помочь? Каждую крутую вещь надо постоянно отрабатывать. Какой бы крутой прием ни был, он не получится без наработок. Его надо годами тренировать. Поэтому просто показать — этого мало.
— Давно хотел у вас спросить о треугольнике в бою с Леваном Солодовником в М-1. Вы тогда вернулись спустя полтора года после травмы. Накинули треугольник и душили его полторы минуты. В жизни не видел такого долгого удержания этого захвата. Ноги сильно устали?
— Конечно, устали (смеется). Поначалу он хотел уйти с приема, я именно вначале держал его, чтобы он оттуда не ушел. Он был очень скользким уже, постоянно соскальзывала голова. Я искал варианты, ноги, конечно, устали, но я должен был это сделать. Если уже взял прием, то просто так его отпустить — не вариант. Если хороший замок, надо доделывать.
— Ваш сильнейший самбишен все-таки — гильотина, треугольник или удушение сзади?
— Мне без разницы, соперник какую ошибку допустит, я использую.
— Удивляет, как вы постоянно выкручиваетесь из тяжелых позиций на спине. Либо душите, либо свипуете, либо своими длинными руками забиваете. Многие на спине начинают паниковать.
— Соперники все стараются валить меня, поэтому надо уже свипы делать, вставать, если спину отдал, то выходить оттуда. Я как-то научился внизу грамотно работать. Нужно быть универсальным, чувствую везде себя комфортно, могу в середине октагона побороться, могу у сетки.
— Из всех 600 действующих бойцов UFC у вас самая длинная серия досрочных побед подряд — 14. Такое количество финишей — это ментальность, инстинкты или что-то другое?
— Не знаю, наверное, инстинктивно. Никогда у меня не было такого, что сейчас выйду и быстро соперника побью. Такого настроя не должно быть, нужно настраиваться драться до конца. Нужно быть готовым тратить силы грамотно и искать, где соперник ошибется.
— У вас был финиш, который вы даже сами от себя не ожидали? Победили и — вау, как я это сделал?!
— Не знаю (смеется), я постоянно если что делаю, отрабатываю это.
— А когда в печень бразильца в М-1 выключили — тоже наработка?
— Да, конечно, этот удар наработанный у меня. Просто так ничего не получится. Конечно, бывает, что где-то случайно ударил, и все. Но у меня все наработано годами.
— Вы Празересу хорошо вертушкой попали за ухо. Сейчас работаете с Рафаэлем Физиевым, он этим ударом хорошо пользуется, недавно нокаутировал им Риддела. Что-то новенькое в нем показал вам?
— Наоборот, когда я с ним стоял, он этот удар не бил (смеется). В последнем бою подловил четко, вон, Саид тренер есть у нас (сидит рядом. - Прим. «СЭ») — он ему его поставил. Ему, видите, поставили его быстро, и он хорошо ногами бьет, и сразу получилось. А у меня эта вертушка годами наработанная. Я ему попал вскользь.
— Вам в прошлом бою сразу три человека подсказывали — менеджер Саят, Ник Лентц и Физиев. Кого лучше всего слышали?
— Я всех слышал, где правильный подсказ был, того и слушал. И многое уж сам делаешь, без подсказок. Если в партере лежишь и соперник позволяет подняться, ты же не будешь слушать углового, сам выйдешь.
— У вас в Instagram есть фото с пробежек в суровый мороз. Самый жесткий минус, в который бегали?
— Где-то минус 25-28. Потом кашлял (смеется). Думаю, в минус 15-20 еще можно бегать, а ниже — уже не стоит. Можно легкие застудить. Сейчас я уже так не бегаю.
— По сравнению с остальными топами в полусреднем весе UFC у вас довольно скромные мышцы трапеций. Не качаете их или просто не растут?
— Не знаю, качаю вроде, но... (смеется). У меня нет такой фактуры. Все разные, я худощавый, никогда не был мышечным. Сухожилия, думаю, у меня крепкие, но насчет мышц не очень.
— У вас рост 185 см? Везде указано так.
— Нет, у меня рост 188 см.
— Как вам соперник Карлстон Харрис?
— Неплохой, конечно, нестандартный. В октагоне увидим, кто из нас лучше. Дойдет ли бой до решения? Такой прогноз не могу дать (смеется).
— Сколько вам обычно требуется времени на сон?
— Я люблю спать, где-то 7-8 часов мне надо. Если я не сплю, я ничего не могу делать. Тренироваться буду плохо, себя чувствовать плохо, голова будет болеть.
— У вас выложена фотка рядом с «гелендвагеном». Реально хотели купить его?
— Просто шутка была. Так, конечно, кому из молодых парней «гелик» не нравится? Всем нравится, мне тоже. Пока такой возможности нет, чтобы сразу «гелик» купить, есть другие семейные заботы. Если бы даже деньги были, я бы сразу «гелик» не купил. Есть другие вещи, если «гелик» купить и без дома ходить — я такого не понимаю.