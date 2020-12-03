Может финишировать приемом даже во сне.

Жакаре Соуза — один из самых прожженных джитсеров в истории ММА. Когда бразилец работает в партере, ему удается сочетать громадную физическую силу и удивительное проворство. Коварство Жакаре в партере простирается настолько далеко, что бойцы экстра-класса иногда опасаются добивать его даже после тяжелого нокдауна.

«После первого нокдауна я не пошел добивать Жакаре, потому что не хотел быть в партере с ним, когда он проснется, — вспоминал бой с бразильцем бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер. — Чувствовал, что он еще может прийти в себя, и подумал: «Так, сваливаю обратно на ноги». Жакаре — джитсер такого уровня, что может финишировать тебя даже во сне. Только после второго нокдауна я почувствовал, что теперь можно добивать спокойно».

В 2004-м году Жакаре выиграл чемпионат мира по джиу-джитсу в абсолютной весовой категории, победив в финале, возможно, лучшего джитсера в истории Роджера Грейси со сломанной рукой. Соуза вел по очкам, а после перелома руки просто заправил травмированную конечность за пояс и достоял до гонга.

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Через год бразилец выиграет второй крупнейший в мире турнир джитсеров — чемпионат мира по грэпплингу по версии ADCC и таким образом станет вторым бойцом в истории UFC, у которого есть победы на обоих королевских турнирах по БЖЖ среди черных поясов — ЧМ по БЖЖ и ADCC (второй — Фабрицио Вердум).

Но ничто так не подчеркивает свершения и сияние любого Мастера, как хорошая байка. Как-то комментатор Bellator Джимми Смит на подкасте Джо Рогана поделился прекрасной историей о том, как Жакаре финишировал всех участников семинара по джиу-джитсу. Их было 60.

Джимми Смит: «Ты когда-нибудь тренировался с Жакаре?»

Джо Роган: «Нет».

Джимми Смит: «Когда у меня был синий пояс, он приезжал в наш зал на семинар. Это было как раз в те годы, 2004- 2005-й, когда он выиграл у Роджера Грейси на абсолютке в Бразилии. Помнишь, Роджер сломал ему руку, Жакаре не постучал, вышел с приема, рука болтается как плеть. Роджер говорит судье: «Я сломал ему руку». Но Жакаре заправил руку за пояс и две минуты до конца отстоял и выиграл по очкам у величайшего джитсера всех времен».

Джо Роган: «Я помню ту схватку, чистое безумие».

Джимми Смит: «Жакаре же сабмитил еще Вердума на каком-то турнире. Я джитсил с ним, слушай, это как оказаться внутри стиральной машины. Он всего тебя перекручивает, ты поднимаешь вдруг глаза и видишь, что твои ноги болтаются где-то в воздухе... Так вот, насчет семинара... Он провел его, а потом в конце джитсил со всеми желающими. Все захотели поспарринговать с Жакаре, в итоге он засабмитил всех 60 человек по очереди. Все постучали».

Через 5 дней, 7 декабря, Жакаре (26-8) исполнится 41 год. В его активе три победы над чемпионами UFC: Крисом Уайдманом, Витором Белфортом и Робби Лоулером. Лучшим отрезком в ММА-карьере бразильца стал промежуток с 2009 по 2015 год, когда он построил блистательную серию в 12 побед и 1 поражение в на тот момент двух лучших организациях мира — Strikeforce и UFC.