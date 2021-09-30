«Саша обращался на «вы», все делал четко и вовремя. Но случилось нарушение дисциплины». Забытый тренер Александра Емельяненко

Большое интервью о важном отрезке карьеры АЕ, про который редко вспоминают.

Александр Емельяненко 18 сентября не без труда победил блогера Артема Тарасова. В такой плохой форме он никогда не выходил ни в ринг, ни в клетку. Но тут нужно учитывать, в КАКОМ состоянии Александр находился еще два месяца назад (в, мягко говоря, плохом — пройдите по ссылке, чтобы убедиться в этом). Емельяненко вернулся к тренировкам и сумел набрать кондиции, достаточные для того, чтобы провести три раунда по две минуты. При этом Тарасов активно двигался, порой откровенно убегал, но Александр отработал эти шесть минут в одном темпе — в общем, дышал хорошо.

А ведь было время, когда Емельяненко считался одним из самых перспективных тяжеловесов во всем мире. Речь, конечно, о середине «нулевых», когда Александр бился в Pride. В 2007-м Pride развалился, а Емельяненко-младший начал выступать на самых разных турнирах и за три года выиграл восемь боев подряд. А еще создал собственную команду АЕ Team, за которую бились Адлан Амагов, Артур Гусейнов, Михаил Малютин, Александр Бутенко. Тренировались с парнями и Роман Зенцов, Сергей Казновский и даже Иван Емельяненко. Тренером же Александра в ту пору (то есть с 2007 по 2010 год) был Юрий Разумов, чемпион мира по боксу 1989 года среди юношей. Он же работал и с Зенцовым.

В интервью «СЭ» Разумов рассказал много интересного о Емельяненко: почему он так и не выступил в Америке, хотел ли пробиться в UFC, каким ударам не смог научиться, а что, наоборот, делал очень хорошо, действительно ли у него были проблемы с дисциплиной, как он провел первый боксерский поединок, как нокаутировал шведского борца легким прикосновением, а Федора в спарринге ударил так, что тот чуть не снялся с боя.

Начало

— Как так вышло, что вы стали тренером Александра Емельяненко?

— Я работал с Романом Зенцовым, он был в команде Федора. Они тогда тренировались вместе с Александром. Александр приехал в Петербург. У нас базовый боксерский клуб — клуб на Боровой, бывший «Алмаз». Там было много тяжеловесов — было с кем в парах постоять. Мы туда ходили с Зенцовым, я помогал ему готовиться к боям в Pride. Постепенно туда подтянулись и Федор с Александром, стали там спарринги проводить. Благо было с кем. Как раз там Федор готовился к бою с Мирко КроКопом, правда, провел там буквально один спарринг с Валерием Брудовым. Александр увидел, как я там работаю, и пригласил к себе в команду.

— Кто еще там тренировался?

— Компания была большая. Из бойцов ММА — Сергей Казновский, Роман Зенцов, Александр Емельяненко. Часто приходил известный тяжеловес — ну, как известный, он уже 30 с чем-то боев провел в Америке и, кажется, выиграл 29 — Андрей Федосов, петербургский спортсмен. Денис Бахтов был, еще кто-то, всех сразу не вспомню. В общем, компания была серьезная, было с кем готовиться к соревнованиям, спарринговать. Тогда Александр собирался переехать в Петербург и искал себе тренера, с кем можно было бы сотрудничать. Так мы и познакомились. В 2007-м начали работу.

Александр Емельяненко в клубе бокса на Боровой. Фото Сообщество во «ВКонтакте» «Клуб бокса на Боровой»

— Он же потом и свою команду создал — АЕ Team.

— Да, у меня много материалов осталось из Кисловодска и Петербурга — и видео, и фото. В этой команде были очень известные бойцы — Адлан Амагов, который потом в UFC попал, чемпион Pro FC Шамиль Абдулмуслимов — к сожалению, покойный, в Хасавюрте погиб (был застрелен в 2020 году. — Прим. «СЭ»), Александр Бутенко, Михаил Малютин, Артур Гусейнов. В общем, серьезная компания бойцов.

— Получается, Александр к вам подошел и предложил стать тренером всей команды?

— Сначала у него не было команды, мы просто работали с Александром. Предложение образовать команду пришло, когда появился хороший спонсор и появилась идея. В то время менеджером Александра была его бывшая жена Ольга, на нее вышли спонсоры — известные в Петербурге люди братья Мамишевы. При помощи их спонсорства была создана команда, в Баку был проведен первый матч по ММА при участии практически всей команды, сборы у нас целый месяц были. Это был май 2010 года.

— А, это та история, когда Александр выходил под флагом Азербайджана?

— Да-да.

— Насколько плотными были тренировки с Александром, когда он только переехал в Петербург?

— Тренировки стабильно проходили два раза в день — утром и вечером. Еще мы выезжали на сборы в Ростов, участвовали в чемпионате Pro FC. Я старался быть на каждой тренировке — и на утренней, и на вечерней. Контакт у нас был очень плотный, в том числе когда появилась команда. С командой плотно работали, там тренировки проводились и по три раза в день, когда выезжали на базу в Кисловодск.

— А кто помогал Александру с борьбой? Вы все-таки тренер по боксу.

— У Александра после Владимира Воронова тренеров по борьбе не было. Было несколько человек, которые претендовали, мы пытались искать, но не нашли такого, который мог с командой ездить. Для этого же тоже нужна определенная свобода, тренер не должен быть в таком случае привязан к основному месту работы. Соответственно такого тренера было сложно найти. Скажем так, тренера по борьбе у Александра не было.

— То есть он работал в основном над ударкой, а в плане борьбы полагался на старую базу?

— Да. В то время у него с борьбой было все в порядке, боролся он хорошо. Он победил удушающим приемом Павла Настулу, олимпийского чемпиона по дзюдо (31 декабря 2005 года. — Прим. «СЭ»). Я давал ему объем борцовский и спарринг-партнеров борцов приглашал. Этого хватало, чтобы поддерживать уровень, но не расти.

Техника

— Согласны, что у Александра очень быстрые руки?

— Согласен.

— Часто видели тяжеловесов с такими быстрыми руками?

— Федор и Александр тренировались в одной команде, Александр перенимал опыт у Федора, а Федор — многоударный боец. Александр Мичков правильно сказал в своем крайнем интервью, что они оба многоударные, но у Саши удар плотный, а у Федора акцентированный одиночный. То есть Федор накидывает легкие удары, а потом делает акцент на одиночном.

Все верно, по скорости рук у Александра тогда все было хорошо, но в 2009 году в бою с Хизиром Плиевым он прилично нарывался на джеб соперника. Хотя и сам выбрасывал хорошие комбинации, выглядел зрелищно. Пусть и были потом разнотолки: победил — не победил, но бой Саша показал классный. По колено в крови, комбинации... Центральный бой же тогда был не у них, но именно после их поединка зал встал и ушел.

Чуть-чуть мы с Александром недоработали, всего проработали три года. Еще какое-то время он шел на этом запасе, да он и сейчас, я смотрю, использует какие-то комбинации из багажа, который он тогда набрал. Насколько я знаю, после того как мы разошлись, у него был тренер Олег Меньшиков — из Москвы. Но я не знаю, чему он там его научил. У него своя команда боксеров была, не знаю, сколько времени он уделял Саше. Наверное, время уделял, но тогда он хотя бы с кем-то в парах стоял.

— На что вы обращали особенное внимание при подготовке Александра?

— Я хотел, чтобы он хорошо, хлестко левый сбоку бил — встречные удары у него хорошо заходили. Я видел, что у него этот удар сумасшедшей силы, но Саша был немного закрепощен — до сих пор чуть-чуть не расслабил левое плечо. Еще я хотел, чтобы этот левый сбоку прилетал не только в голову, но и в живот. Но как я ни пытался научить его бить в печень, так и не получилось. У меня обычно все бьют в печень, но с Сашей за три года работы не получилось.

Сеул. Александр Емельяненко и Юрий Разумов прибыли в Южную Корею, где у Александра состоится мастер-класс. Фото из архива Юрия Разумова.

— Вы сказали, что у Александра немного закрепощено левое плечо. С чем это связано?

— Это индивидуальные особенности, психологические, анатомические. У него все-таки уже какая-то школа была. Александр и на Федю смотрел, и на то, что Мичков показывал, и на сборы они ездили. Просто нужно было... Одному человеку, допустим, надо три года, чтобы чему-то научиться, а другому хватит недели. Только этот забудет все еще через неделю, а тот, который три года учился, как схватит один раз, так и будет долго держаться за это. У меня так с Михаилом Малютиным было, у него три года не получалось, но он пыхтел, старался. Правда, сбоку я и его тоже не научил по печени бить, чуть-чуть осталось. А вот джеб получился. Я, как боксер, хорошо в свое время левой рукой работал, хотел и им это передать, но, видимо, трех лет оказалось мало.

— Зато у Романа Зенцова хорошо проходили боковые.

— Да. Ну, с Романом мы и проработали дольше, плотнее.

— Александр пропускает много ударов. Даже в поединке с Михаилом Кокляевым, который совсем не боксер, Александр что-то да пропустил. Пытались с этим бороться?

— Это просто сказывается подготовка без партнера. Когда был бой с Ибрагимом Магомедовым, Александр пропустил сильный удар, да даже в поединке с корейцем Ли Сан Су. Если бы продолжил работать [над собой], перестал бы пропускать — он сам-то чувствительный. И я бы, конечно, постарался сделать так, чтобы Александр не пропускал. Тем более я начинаю истерить, когда люди пропускают удары — что на тренировках, что в боях. А так он нет-нет, да зазевается... Да, с Магомедовым сильный удар тогда пропустил, даже просел немного, но выдержал. Волевой характер у него есть.

Старый Оскол

— Что у Александра получалось лучше всего, на ваш взгляд?

— Мне с самого начала нравилось, как он передвигается на ногах. Его кумиром в боксе был Мохаммед Али, Александр пытался походить на него. У Александра был хороший прыжочек, хорошее движение. В бою с Хизиром он это использовал, хорошая пружинка на ногах создавалась. Ну, конечно, еще он постоянно находится близко к сопернику, держит его в напряжении. Могу сказать, что чувствительность у него хорошая — имею в виду, чувство при попадании, когда надо добивать. Самоотдача в тренировках серьезная. В этом плане всегда приятно было находиться что рядом с ним, что рядом с Федором. Когда они тренируются, думаешь: «Откуда у них столько сил, столько энергии?» Тренировки-то ежедневные были.

Мне доводилось бывать в Старом Осколе вместе с ними, когда Федор готовился к бою с Барнеттом (лето 2009 года. — Прим. «СЭ»). Я тогда предложил Саше: «Давай поедем, поможем ему — и потренируемся, и ты дома побудешь». Прекрасный сбор у нас получился.

Конечно, были нюансы в подготовке: ринга не было, например, — на асфальте готовились. Ну, это такая особенность Федора и его команды. На мой взгляд, если бой в ринге, то готовиться нужно в ринге, если в клетке — то в клетке. Хотя на подготовку это сильно не повлияло.

— Согласны, что Федор бьет жестче, а Александр — тяжелее?

— Плотнее, да... Подтверждаю это — так и есть. Например, Федя накидывает удары, работает многоударными комбинациями. Кстати, очень похоже на выдающегося советского боксера — обладателя Кубка Вэла Баркера (выдается самому техничному боксеру на Олимпийских играх. — Прим. «СЭ») Валерия Попенченко. Он накидывал много ударов, пытаясь вывести соперника из равновесия: бросает-бросает удары, чтобы на пятки поставить — вывести из равновесия и это использовать для сильного удара. Вот на Федора это очень похоже. А я вот все думаю, откуда Федор это взял... Он накидывает-накидывает удары, потом ловит-ловит момент, затем «на!», потом опять накидывает, и опять — «на-на!». И все, смотришь, а тут бой уже закончился.

— Кто сильнее как боксер — Федор или Александр?

— (Думает.) Мы сейчас говорим об их пиковой форме?

— Да.

— Я считаю, одинаковы. Я присутствовал на их спаррингах, тренировках, все видел своими глазами — они друг другу не уступали. Обычно когда братья встают в пары, так друг друга бьют... от души. Я такое, кстати, слышал и о братьях Кличко.

Саша на том сборе рассек Феде переносицу — да так, что были разговоры об отмене его боя с Барнеттом. Но удачно получилось: Барнетт провалился на допинге и бой отменили. Там у Федора было сильное рассечение на носу — шрам до сих пор остался.

2009 год, Старый Оскол. Юрий Разумов на сборе Федора и Александра Емельяненко. Фото из архива Юрия Разумова.

Америка

— Вы работали с Александром с 2007 года. У него было желание выступить в UFC, учитывая, что Pride уже развалился? Были ли какие-то разговоры на этот счет?

— Разговоров о UFC не было, он находил поединки вне рамок UFC — за гонорары, которые его устраивали. Федор, скажем так, долгое время занимался менеджментом и промоушеном Александра, и про эту лигу разговоров не было. Но мы ездили в Канаду, где он с Дэном Бобишем дрался — в другой организации (HCF. — Прим. «СЭ»).

— Гильотиной выиграл.

— Да. Потом он должен был подраться в Affliction с Полом Буэнтелло, но что-то там произошло, по медицинским показаниям бой сорвался. Хотя подготовка была настолько хорошая, я так сожалел, что этот бой сорвался...

— Александр тогда вышел на свой пик формы?

— Да. Именно к бою с Буэнтелло он вышел на пик. Он столько наборолся и набоксировал с разными оппонентами, вся ситуация с партнерами как будто под него подвелась. В общем, к бою он подошел здорово. Я был очень расстроен из-за того, что этот бой сорвался.

— Какие спарринг-партнеры были при подготовке к поединку с Буэнтелло?

— По боксу — все та же компания. Бахтов, Зенцов, Федосов, потом к нам пришел боец-тяжеловес Александр Тиманов, который потом по профи боксировал, тоже помог нам. Было несколько ребят, которые помогли в борьбе. Объем был набран хороший. Это был тот случай, когда я был полностью уверен, что Александр выиграет. Но что-то произошло.

— Что именно произошло, вам известно?

— На каком-то форуме читал, что бой отменили по медицинским показаниям, но доподлинно мне неизвестно, что произошло.

— Сам Александр не вдавался в подробности?

— Да, не вдавался. Я тоже должен был поехать. До этого я ездил в Америку с Зенцовым, выезжал туда по рабочей визе. А когда Сашу пригласили на бой, то его пригласили туда по рабочей визе, а меня — по туристической. Американцы не дали мне туристическую визу после рабочей, поэтому я туда не поехал.

Плиев

— Как возник боксерский бой с Плиевым?

— Не помню, как зовут этого парня, кажется, фамилия — Денисов, организатор. Саша договорился по поводу соперника, который оказался очень сильным. Хизир — чемпион мира среди военнослужащих, я слышал, что он составлял серьезную конкуренцию Поветкину в сборной. Почему у Александра появилось предложение выступить именно против этого соперника — я не знаю. Обычно, когда идет подготовка, смотрят видео, изучают, а тут мы не знали оппонента практически до боя. Саша мне ничего не говорил. Как этот бой возник? Я знаю, что Саша хотел провести бой по боксу, и мы готовились именно к боксерскому бою. Подготовка была настолько серьезная и объемная, что можно было провести и шесть раундов (бой между Емельяненко и Плиевым длился четыре раунда. — Прим. «СЭ»). Я тогда дал интервью и сказал, что немного не хватило. Мне лично показалось, что Хизир гораздо больше устал, а Саша мог бы еще спокойно два раунда вытащить в хорошем темпе.

Бенгтссон

— Из боев, которые Александр провел под вашим руководством, какой понравился больше всего?

— При мне он провел восемь боев. Не буду считать бой, когда были Берлускони и Путин — поединок против парня из Америки (против Эрика Пеле на турнире Bodog 14 апреля 2007 года, Емельяненко победил нокаутом в первом раунде. — Прим. «СЭ»). Я тогда не был причастен к его подготовке, просто выходил его секундировать. Если в шутку, больше всего понравился бой с Эдди Бенгтссоном в Москве (улыбается). Как там? «Летающая электричка», или как назвали, джеб, который приземлил этого парня? А так выделить какой-то конкретный бой сложно. С Ибрагимом Магомедовым был хороший бой, я только со спины увидел, что у Ибрагима что-то от головы отклеилось. Смотрю, что-то висит у него после удара, а это кусок кожи, такое рассечение сильное.

— По поводу Бенгтссона — такое ощущение, что Александр даже его не коснулся. Понятно, сразу пошли разговоры, что Бенгтссон упал специально, что это был договорной бой.

— Я хочу сказать, что с Сашей в пару становишься — уже страшно. Многие борцы еще... Что такое подготовиться к бою по ММА? Это значит, что нужно много боксерской подготовки. У Эдди Бенгтссона я никакой такой подготовки не увидел. Думаю, когда он получил первый удар, он подумал, что ему еще жить и жить, а голова нужна здоровая, поэтому он решил сильно не затягивать бой.

— В общем, просто испугался?

— Наверное, да.

Амагов

— Как Александр относился к партнерам по команде, когда создал АЕ Team? Смотрю видео, которые выложены на канале Игоря Караева, менеджера Александра Волкова. В этих видео Александр показывает приемы, принимает активное участие в тренировочном процессе.

— Александр относился ко всем очень щепетильно, профессионально. Чтобы все были одеты, накормлены, чтобы сборы были. Как наседка, скажем так. Оберегал.

— За команду Александра выступал Адлан Амагов. О нем говорят как о не до конца раскрывшемся таланте, он потом и в Strikeforce выступал, и в UFC, красивые нокауты делал. Действительно, настолько талантливый парень?

— Да, очень талантливый. И очень приятный в общении. Не раскрылся? То, что его пригласили в UFC, — это раскрылся. На моих глазах ни одного боя не проиграл. У него был плотный бой с Аттилой Веем, венгром, в Баку. Был тяжелый бой, но Адлан выгрыз победу зубами. Насколько помню, по очкам победу получил. Считаю, что Адлан скорее раскрылся, чем нет. Уверен, что он нашел себя. С тех пор прошло 10-11 лет, многие до сих пор выступают, это тяжело — быть бойцом. Даже 5 лет тяжело, а 15-20 — это уже... какой-то трэш (улыбается).

— Что отметили бы в умениях Адлана?

— Очень координированный, выносливый, дисциплинированный. Слушает очень внимательно, вдумчивый, все схватывает на лету. Виден взгляд человека, который хочет чему-то научиться. Вообще все, кто был в команде Александра — очень профессиональные, вдумчивые ребята. Не было таких, кто не хотел бы чему-то научиться, кто не хотел работать, сачковал и так далее.

Расставание

— У Александра были проблемы с дисциплиной?

— Мы проработали три года, он всегда со мной разговаривал на «вы», всегда все было четко и вовремя. С дисциплиной было все в порядке. Да, слухи до меня доходили иногда, я ему вопросы задавал, а он отвечал: «Это злые языки».

— А что за слухи доходили? Тогда в обществе у Александра не было репутации человека, который любит выпить или что он хулиган.

— Было, просто это не доходило до широкой общественности.

— Но ничего серьезного?

— Ничего особенно серьезного, все живы-здоровы остались — и слава богу.

— Почему распалась команда AE Team?

— Все имеет свое начало и свой конец. Александр, наверное, захотел свою карьеру делать, не знаю. Может, не удержал, может... Не знаю... Точнее, знаю, но не скажу.

— Вы с ним тогда же прекратили сотрудничество?

— Да, это все было в один момент.

— Был какой-то конфликт, или...

— Нет, конфликта не было, было просто нарушение дисциплины, после которого мы разошлись. Это было тогда, когда сборная России [по боевому самбо] готовилась в Феодосии, я поехал туда, скажем так, за свой счет, оттуда все началось. Там был сбор ОФП, хороший сбор, команда сильная, все звезды были боевого самбо России. Такие ребята известные, как, например, Мурад Мачаев, парень-легковес, который сейчас будет с Проводниковым биться...

— Али Багаутинов.

— Да, Багаутинов. Венер Галиев был. Я поехал туда. Всегда, когда Александр работает на сборах, я заряжался энергией, потому что было приятно находиться рядом с ним. Но только когда он тренировался.

— И там что-то произошло?

— Да.

— То есть увидели то, что вам раньше говорили про Александра, а он отвечал, что это наговаривают злые языки?

— Да.

— После этого когда-либо с ним созванивались, разговаривали?

— Потом он приехал ко мне домой. Пригласил меня вернуться в команду, в том числе к нему. На это я ответил отказом.

— Почему так решили? Один случай был все-таки.

— Не знаю, что-то почувствовал... Почувствовал, что уже хватит. Тем более отказ был аргументированный, у меня подрос старший сын, а я все время мечтал начать работать со своими детьми. Старшему было 9 лет, и я сказал Александру, что настало время работать с детьми. По примеру отца Хабиба, отца Ломаченко. Я так же хотел. Я получил большой опыт в работе с Александром и с его командой, с Романом Зенцовым. Использовал и использую этот опыт.

Михаил Малютин, Александр Емельяненко, Иван Емельяненко, Юрий Разумов. Фото из архива Михаила Малютина.

Иван

— Иван Емельяненко же тоже у вас тренировался? Что он представлял собой как боец?

— Во-первых, он выиграл чемпионат Санкт-Петербурга по боевому самбо и стал мастером спорта. Глядя на братьев, занимался спортом. Тоже способный, тоже большой, но ему, видимо, не так сильно нужно это было, как Федору или Александру. Это ведь тяжело. Но если приходил на тренировку, то работал хорошо.

— Но приходил не всегда?

— Он приходил и с Сашей, и без Саши. Старался. Даже когда мы с Александром уже не работали, он хотел приехать, но что-то не получилось. В общем, еще какое-то время мы с ним общались.

— У него такие же быстрые руки, как у Федора и Александра?

— Да, у него с этим тоже все в порядке, он тоже занимался у Мичкова, и неплохо занимался. Мичков как раз порекомендовал, чтобы Ваня у меня занимался.

— На кого из братьев он больше всего был похож по стилистике?

— Ни на кого. У него была своя стойка, классическая, высоко стоял. Ни на кого не был похож.

— Интересно, учитывая, что у Федора и Александра не классическая стойка как раз.

— Да, у Вани более классическая стойка была.

Иван Емельяненко (крайний справа). Фото из архива Михаила Малютина.

Зенцов

— Карьера Романа Зенцова в MMA началась не очень хорошо, но он постепенно разогнался и одержал две победы в Pride — над с сильными соперниками. Чем бы объяснили его прогресс?

— Он сам объяснял, что его прогресс начался, когда он стал заниматься в команде Федора. Я не знал, что у него была приличная карьера еще до сотрудничества со мной. Мы с ним были давно знакомы, ему было еще 15-16, когда он приехал в Петербург, он знал меня как боксера, следил за мной. Когда увидел меня, недолго думая, позвал к себе тренером. Индивидуального тренера у него не было, а я ни к какому спортзалу привязан не был и имел возможность путешествовать по залам. Но база у нас все равно была на Боровой.

Сотрудничество наше началось с того, что он попросил меня организовать ему боксерский бой по профи. Я ему организовал в Москве шестираундовый поединок с серьезным соперником, мастером спорта. Помню, что Роман его нокаутировал сильно, а потом к нему очередь выстроилась за автографами. Я даже не знал, что у него были бои. По правде говоря, у меня не было бы столько оптимизма, если бы я увидел его предыдущие бои. А так я увидел, что у него есть желание, что глаза горят. Мы много работали. Причем работали именно над тем, с помощью чего он выиграл бои в Pride — у Педро Риззо и Гилберта Айвела. Я видел, допустим, что Айвел голову задирает, и знал, что он пропустит сбоку от Зенцова, особенно после нырка. Мы работали раунды по 5 минут, нырок-удар без конца. 5 минут — у него уже язык на плече, но он работал и работал. И действительно ведь, поднырнул и ударил Айвела сильно по подбородку. А что касается боя с Риззо — бразильцы все говорили: «Как он лоу-кик на ногу принял и сбоку ударил?» А мы это отрабатывали. Бразильцы были с нами в раздевалке, команда Вердума, они нам говорили: «Надо же, вы это только-только отрабатывали, а через 5 минут вернулись с нокаутом именно этим ударом!» Скажем так, мы с Зенцовым с полуслова понимали друг друга.

— Какой спортсмен Зенцов?

— Дисциплинированный. И, скажем так, отчаянный. Мне показалось, что он потратил очень много энергии на то, чтобы накачать мышцы, которые у него есть. Он в супертяжелом весе выступал, но я же видел его комплекцию. Он ростом с меня, вроде бы совсем не тяжеловес. Поэтому он борцам и проигрывал — Майку Руссоу, Брендону Ли Хинклу, они его — раз — сразу в ноги, в партер затащили, а там, как бы ты хорошо ни боролся, масса все равно имеет свое значение.

Февраль 2006 года, Токио. Юрий Разумов и Роман Зенцов. Фото из архива Юрия Разумова.

Зал бокса

— Вы сейчас в зале, идет тренировка.

— Зал находится в деревне, в огороде у себя построил. Люди с удовольствием приходят — и взрослые, и дети. Открыл я его в 2020 году на Новый год. На моих глазах люди растут технически, дети совершенствуются. Я такое удовольствие получаю от этого и от общения с людьми.

Я давно мечтал открыть свой зал. По правде говоря, когда Крым стал Россией, я думал уехать в Крым, мне там всегда нравилась обстановка, спортивные ребята крымчане. Выставил дом на продажу. Но 3-4 года назад у соседа дом сгорел, а ему обе ноги ампутировали. А потом смотрю — он на своем средстве передвижения дом строит новый. Еще так получилось, что государство выделило деньги на строительство стадиона в нашей деревне [Большие Горки], грант. Моя жена — староста деревни. У меня тут возле дома пятачок земли, решили, что на нем будет очень востребован мини-стадион, такая спортивная площадка. Получили грант, построили суперстадион с освещением. Редко где встретишь такое в деревне, у нас куча народа туда теперь ходит. Когда увидел, что этот стадион строится, что все это реально, когда увидел, как сосед строит дом, — психанул, взял лопату в руки, начал строить зал и наконец построил! Вот уже полтора года работаем.

— А название какое-нибудь придумали?

— Да, называется «Клуб бокса Большие Горки» — в честь деревни.

О боксерской карьере Разумова, договорных боях и смертельно опасной драке с панками в Восточной Германии читайте в следующей части интервью. Она будет опубликована уже скоро!