«Он делал для нас все». Дагестанский ветеран ММА вспоминает команду Александра Емельяненко

36-летний Артур Гусейнов тренировался в Red Devil, бился за АЕ Team, а теперь выступает в лиге Хабиба.

22 августа в Нижнем Новгороде состоялся турнир промоушена Хабиба Нурмагомедова — EFC 39. В главном бою вечера должны были биться таджик Фаридун Одилов и бразилец Марсио Сантос. Однако с Сантосом произошла неприятность — сходя с самолета, он потерял сознание (на фоне весогонки) и рухнул с трапа. К счастью, обошлось без травм, однако Марсио отказался биться в среднем весе. В результате Одилов снялся с поединка, а на замену вышел ветеран ММА Артур Гусейнов. Любопытно, что Артур летел с Сантосом в одном самолете, а произошедшее снял на видео. На турнир в Нижний Новгород он направлялся в качестве секунданта.

В результате Гусейнов сначала был угловым у Гаджимурада Пуртиева (он проиграл нокаутом Мураду Умачиеву), а через два часа сам вышел в клетку. Это был реванш: в апреле Артур проиграл Сантосу удушающим приемом на турнире EFC 35 в Москве. Теперь же поединок сложился совсем по-другому. Гусейнов сам переводил Сантоса, запускал мощные панчи в стойке, исполнил коронный удар ногой с разворота. В третьем раунде Артур бился из последних сил, но все же сумел перевернуть Сантоса, спровоцировав овации Хабиба и Зубайры Тухугова.

После окончания поединка Гусейнов несколько минут лежал на полу — сначала в клетке, а потом и в раздевалке. Итог боя: ничья.

«Думаю, будет правильно, если мы отметим и поблагодарим Артура Гусейнова, который за один день вышел и спас турнир, — сказал Хабиб, взяв в руку микрофон. — Так что ему нужно сказать спасибо. Здесь все отмечают Сантоса и Фаридуна, но я бы отметил Артура Гусейнова. Я бы, как владелец лиги, хотел посмотреть третий бой между Артуром и Сантосом. Будет правильно, если дать Артуру два месяца на подготовку и организовать третий бой между ними — чтобы противостояние между ними завершилось».

Гусейнов, в свою очередь, попросил Хабиба помочь ему подписать рекламный контракт с одним известным энергетическим напитком. «50 тысяч в месяц на пять лет! Уже 10 лет человек, чтобы до тебя донесли», — сказал Артур. «Ну, раз ты уже вышел на прямой контакт, то, думаю, проблем подписать тебя не будет. Это я уже от себя тебе обещаю», — отметил Хабиб.

Гусейнов провел первый профессиональный бой в 2005 году в Санкт-Петербурге. «Тогда приехал на чемпионат России по кикбоксингу, — рассказал он в интервью «СЭ» в апреле этого года. — Вышел в город, поймал такси. Смотрю — красивый город. Говорю таксисту: «Я в этом городе останусь». Потом уехал домой, затем вернулся в Петербург. Стал спрашивать, где тут смешанные единоборства. Мне сказали: «Канал Грибоедова, 203». Я пришел. Там тренировались новички. Сказали, что профессионалы будут тренироваться позже — в шесть вечера. Тренером был Игорь Акишин (главный тренер клуба Red Devil. — Прим. «СЭ»). Он тренировал Андрея Семенова, Багу Агаева, Амару Сулоева. Так я к ним попал. Весил 67 килограммов. Это был день спаррингов. Они весили куда больше — под 100 кг. Парни меня бьют, бьют, я им говорю снизу вверх: «Парни, что ж вы меня так сильно бьете, что я вам такого плохого сделал». Сотрясение получил. Они думали, что я больше не приду, а я пришел к ним через две недели и стал ходить стабильно. И мне предложили бой — в казино «Конти». За бой заплатили 100 долларов, тогда это было 1500 рублей. 500 рублей — тренеру, 1000 рублей — на лекарства, как говорится».

На счету Гусейнова больше 300 боев в любителях (рукопашный бой, боевое самбо, ушу-саньда, кикбоксинг). Его рекорд в ММА на Sherdog — 25 побед, 10 поражений. Однако, по словам Артура, в эту статистику не занесены еще восемь боев, все из которых он выиграл. В частности, это четыре поединка на турнире «Бои на Железной горе» в Алма-Ате — все они состоялись в один день. А однажды Гусейнов выиграл пять боев за день — на турнире в Португалии (три по кикбоксингу, два по ММА), всего-то за три часа.

Из всех его боев в ММА лишь три прошли всю дистанцию. Н, а самый известный нокаут Гусейнова случился на турнире М-1 Challenge 26 в США — он вырубил бэкфистом американца Тайсона Джеффриса.

А в 2009-2010 годах Гусейнов выступал за команду Александра Емельяненко — АЕ Team. За АЕ Team бились сильные ребята — помимо Емельяненко и Гусейнова это, например, Адлан Амагов и Михаил Малютин. С ними тренировался и младший брат Емельяненко — Иван, но в ММА он так и не дебютировал. По словам Гусейнова, Александр серьезно занимался командой. Порой он был его секундантом — в одном из боев стоял в углу в розовой рубашке.

«Он был неплохим секундантом (улыбается). Хорошим, — вспоминает Гусейнов. — Сейчас много кто его недооценивает, но на самом деле он на многое способен в роли спортсмена. А сейчас стараются хайповать на нем, грязью поливая. Он и его брат Федор — это звезды ММА. Я уважаю Сашу, Федора и их младшего брата Ваню — тоже с ним знаком. Они все хорошие ребята. Александр с нами тренировался. Так же потел, как и мы. С нами завтракал, ужинал, гулял. Человек показал, что он такого же уровня, как и мы. Почему команда распалась? Были недопонимания. Не у нас, а у Саши Емельяненко с какими-то товарищами. Наверное, финансовые моменты были».

Александр Емельяненко 18 сентября проведет первый бой с июля 2020-го — с блогером Артемом Тарасовым по правилам кулачных боев (но в перчатках для ММА). Перед поединком с Сантосом корреспондент «СЭ» поинтересовался у Гусейнова насчет того, что он думает по поводу возвращения Емельяненко в спорт.

«Он на самом деле неплохой боец, хоть и в возрасте, — сказал Гусейнов. — Я был у него в команде, и для команды он делал все. У меня к нему хорошее отношение — к нему, к его брату. Я их уважаю по-любому. Кто бы что ни говорил, они достойные ребята, и мне очень приятно с ними общаться, что бы там ни говорили. Бывает, и про меня что-то говорят, но, если что-то говорят, это уже хорошо. Если перестанут что-то говорить, то, значит, ты уже неинтересен (улыбается).

Мы тогда часто дрались в Ростове, и он всегда выводил меня на бои. Амагова тоже выводил, Шамиля (Абдулмуслимова), к сожалению, уже покойного. Он всегда был рядом с нами. Типа: «Ребята, что нужно?» Как сейчас помню, как он сделал мне день рождения — 8 марта. Это было на сборах в Кисловодске. Сделал сюрприз, накрыл стол. Я всегда буду благодарен Александру.

Сейчас кто-то говорит, что он [Александр] алкоголик, пятое-десятое, но менее популярным он от этого не стал. Где бы он ни был, все с ним фотографируются не как с алкоголиком, правильно ведь? Почему я не считаю его алкоголиком? Потому что вы его жизненную ситуацию не знаете. Сколько он в жизни страдал, если бы кто-то другой так страдал, может быть, другим человеком уже был. Из-за этого я не могу сказать, что он алкоголик. Он достойный парень».