«Американцы поступили как всегда: собрали вещички и уехали». Александр Емельяненко разнес Америку за Афганистан

Интервью на актуальные темы — ринг-герлз, Валерий Карпин, уход США из Афгана.

О кубиках пресса

— Я пришел в форму, тренируюсь каждый день. Сейчас уже по одной тренировке в день делаю. Понедельник, среда, пятница — бокс. Спарринги убрал, последний был в прошлую пятницу, потому что десять дней до боя с Тарасовым осталось. Бью по лапам, бой с тенью и скакалка. По вторникам и четвергам у меня кросс. В субботу — баня и массаж.

— Кубики пресса вернутся?

— Попозже. Уже ушли бока, ушло пузо. Вес стоит на месте, но мясо тяжелее, чем жир. Жир тает, вода лишняя уходит. Конституция тела меняется. Кубики я верну.

О ринг-герлз

— Я двумя руками за [ринг-герлз на боях]. Во время раунда надо как-то отвлекаться. А то секунданты во время боя что-то кричат, в перерыве что-то говорят. А так вроде и их слушаешь, и любуешься приятным зрелищем (улыбается).

— То есть бывало, что засматривались?

— Не, не засматривался (улыбается). Я не обращаю на это внимания. Когда выступаю, четко слышу секундантский угол и судью. Не обращаю внимания на трибуны, когда начинают кричать: «А-а-а, нокаутируй, это сделай, то сделай, правый кик». У меня есть команда, которая прошла со мной сбор, которая знает сильные и слабые стороны соперника. Я ее слушаю и судей — и не отвлекаюсь на лишние голоса.

— Но ринг-герлз нужны для отвлечения внимания зрителей от той жести, которая происходит в клетке?

— Да, для зрителя. Чтобы хоть какую-то положительную эмоцию дать зрителю во время перерыва.

О женских боях

— Не приветствую женские бои. Виды спорта делятся на мужские и на женские. Женские — это гимнастика, фигурное катание, какие-нибудь танцы. Но никак не тяжелая атлетика, не борьба — когда уши как пельмени, не бокс — когда носы поломанные, не смешанные единоборства — когда все лица в шрамах. Они должны быть женственными, а не мужикоподобными.

О сборной России по футболу

— Когда у нас назначают тренеров, каждый раз на что-то надеются. Мне кажется, надо полностью менять состав сборной, не оставлять в ней ветеранов, тех, кто просто сидит на засиженном месте. Нужно выпускать голодных футболистов, которые готовы играть, бегать, умирать на поле и побеждать.

— То есть то, что Дзюбы нет в сборной, — это правильно?

— А он погоды там не делал. Сейчас наши в [отборочной] группе показывают неплохой результат. Сыграли 0:0 с хорватами, а потом выиграли. Сейчас команды [соперники] у них... Я так посмотрел — Мальта у них? Несерьезно. Они если у себя и играют в футбол, то только по выходным. А в остальное время отдыхают на море (улыбается).

— За Карпиным как за футболистом следили?

— Я ходил на футбол — на «Спартак». Он же в «Спартаке» играл? Я не помню уже, как он играл, чем занимался на поле. Но громкая фамилия была. Молодец, что остался, что добился результата и стал тренером сборной России.

О выводе войск США из Афганистана

— Всем давным-давно известно, что американцы — ******* (плохие люди). Тут не новость. Они и в этот раз поступили точно так же, как поступают абсолютно во всех ситуациях. Разожгли конфликт, быстро собрали свои вещички с пожитками и уехали оттуда. Наверное, для того чтобы спихнуть весь этот конфликт на другое государство. Просто разожгли войну в Афганистане.

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18 сентября 40-летний Емельяненко проведет бой с Артемом Тарасовым в промоушене «Наше дело». Поединок пройдет по правилам кулачных боев (три раунда по две минуты), но Емельяненко и Тарасов будут в перчатках для ММА.