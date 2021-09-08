«Саша рассек Феде переносицу. Встал вопрос об отмене боя». Как братья Емельяненко рубились друг с другом в Старом Осколе

Воспоминания тренеров.

Александр Емельяненко на подкасте Hustle MMA заявил, что готов провести бой с братом Федором. Когда-то они уже дрались — в боевом самбо, но это были ненастоящие бои — братья выходили на ковер и Александр позволял Федору сразу сделать ему болевой прием. Однако у братьев были очень ожесточенные спарринги. О том, как они рубились на тренировках, «СЭ» рассказали тренеры — Александр Мичков и Юрий Разумов.

Александр Мичков, тренер по боксу, тренировал Федора с 2000 по 2016 год, а Александра — с 2003-го по 2006-й:

— Они так зарубались, что самому страшно смотреть было. Правда, в то время у них не было столько мастерства, чтобы срубить друг друга. Плюс они хорошо знали друг друга, поэтому нокауты не получались. Но там был караул. Такие мясорубки! Они меня не слышали. Я орал им: «Стоп, стоп!» — бесполезно. Клочья летели.

— Зарубались без ссор?

— Да, чисто тренировочный эффект. Зарубились, остановились, обнялись и посмеялись. Саша был молодой, дерзкий, агрессивный. У него была классная скорость. Поначалу он проигрывал Феде в скорости, но с ростом техники и мастерства стал прибавлять, стал быстрее Федора. Мог и еще прибавить. Но насколько Саша быстрее Федора, настолько и ленивее. Если бы Александр не был настолько ленив и пахал как Федя, то стал бы феноменальным бойцом. Он считает, что и так великий, ему хватает того, что он делает, а лишнего напряга ему не нужно.

Юрий Разумов, тренер по боксу, тренировал Александра с 2007 по 2010 год:

— Мне доводилось бывать в Старом Осколе вместе с ними, когда Федор готовился к бою с Барнеттом (лето 2009 года. — Прим. «СЭ»). Я тогда предложил Саше: «Давай поедем, поможем ему — и потренируемся, и ты дома побудешь». Прекрасный сбор у нас получился.

Конечно, были нюансы в подготовке: ринга не было, например, — на асфальте готовились. Ну, это такая особенность Федора и его команды. На мой взгляд, если бой в ринге, то готовиться нужно в ринге, если в клетке — то в клетке. Хотя на подготовку это сильно не повлияло.

— Согласны, что Федор бьет жестче, а Александр — тяжелее?

— Плотнее, да... Подтверждаю это — так и есть. Например, Федя накидывает удары, работает многоударными комбинациями. Кстати, очень похоже на выдающегося советского боксера — обладателя Кубка Вэла Баркера (выдается самому техничному боксеру на Олимпийских играх. — Прим. «СЭ») Валерия Попенченко. Он накидывал много ударов, пытаясь вывести соперника из равновесия: бросает-бросает удары, чтобы на пятки поставить — вывести из равновесия и это использовать для сильного удара. Вот на Федора это очень похоже. А я вот все думаю, откуда Федор это взял...Он накидывает-накидывает удары, потом ловит-ловит момент, затем «на!», потом опять накидывает, и опять — «на-на!». И все, смотришь, а тут бой уже закончился.

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— Кто сильнее как боксер — Федор или Александр?

— (Думает.) Мы сейчас говорим об их пиковой форме?

— Да.

— Я считаю, одинаковы. Я присутствовал на их спаррингах, тренировках, все видел своими глазами — они друг другу не уступали. Обычно когда братья встают в пары, так друг друга бьют... от души. Я такое, кстати, слышал и о братьях Кличко.

Саша на том сборе рассек Феде переносицу — да так, что были разговоры об отмене его боя с Барнеттом. Но удачно получилось: Барнетт провалился на допинге и бой отменили. Там у Федора было сильное рассечение на носу — шрам до сих пор остался.