«Волкановски достаточно надеть майку, чтобы заработать больше всего твоего карда! Клоун!» Дана Уайт фактами уничтожил Де Ла Хойю

Огненная пресс-конференция президента UFC. Его раздражает, когда люди начинают говорить, что лига платит бойцам мало. Но легендарному Золотому мальчику он ответил что надо.

Ругань в соцсетях

В ночь на 26 сентября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 266, в главном событии которого Александр Волкановски успешно защитит титул в полулегком весе, встретившись с опасным Брайаном Ортегой. Бой получился очень красочным и богатым на события. Волкановски победил единогласным решением судей.

Согласно официальной информации, Волкановски за этот поединок заработал 492 тысячи долларов (400 тысяч за бой, 50 тысяч — бонус за «Лучший бой вечера», 42 тысячи — поощрительная выплата от технического спонсора).

Вскоре после UFC 266 легендарный боксер, а ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя задел Уайта за живое: обвинил его в жадности, коснувшись зарплат бойцов UFC. «Хэй, Александр Волкановски, ты только что устроил брутальный бой для UFC и получил лишь 1/20 от того, сколько реально стоишь. Дана Уайт, прояви гребаное уважение к самому себе и этим бойцам — плати бойцам столько, сколько они заслуживают», — написал Де Ла Хойя в Twitter.

Hey @alexvolkanovski you just won a brutal battle for @ufc and made 1/20 of what you're worth. @danawhite have some fucking respect for yourself and these fighters and pay these warriors what they deserve — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) September 26, 2021

Ответ президента сильнейшей лиги мира не заставил себя долго ждать. В понедельник Уайт оставил следующее сообщение в Instagram Stories, адресованное Де Ла Хойе: «Заткнись нахрен, наркоман. Придумал фейковый коронавирус и украл у меня возможность посмотреть, как Витор Белфорт вырубит тебя нахрен. Твое выступление в госпитале достойно Оскара».

Де ла Хойя не стал молчать. «Ты обвиняешь меня в симулировании вируса, который убил почти 700 тысяч американцев, чтобы избежать боя? — написал он в Twitter. — Ты жалкий кусок дерьма, ты никогда даже перчатки не зашнуровывал. И ты полностью проигнорировал мой изначальный посыл — о том, что ты недоплачиваешь своим бойцам».

«Не беспокойся о Волкановски, клоун, — парировал президент UFC. — За ним стоит команда очень умных, искушенных людей, и он явно очень хорошо обеспечивает себя. Если ему нужно купить магический шар для предсказаний, то, возможно, он обратится к тебе за советом. Ни для кого не секрет, что ты — лжец, наркоман и настоящий подонок. Не имеет значения, зашнуровал ты перчатки или нет, и, конечно, нет никаких сомнений в том, что ты добился больших успехов в боксе. Но вне ринга ты абсолютный гребаный неудачник».

Огонь на пресс-конференции

Во вторник Дана Уайт устроил очередное шоу Contender Series. После его окончания состоялась большая пресс-конференция, в ходе которой Уайт очень жестко высказался о Де Ла Хойе.

«Я сказал это [Де Ла Хойе] вчера, и я скажу это ему снова: он достиг невероятных высот в боксе, но вне ринга этот парень — гребаный неудачник, — сказал Уайт. — То, что удалось сделать UFC, не удавалось никому в истории боевых видов спорта. И мы продолжаем расти. А сейчас давайте поговорим об Оскаре де ла Хойе. Этот человек — лживый, двуличный, лицемерный мешок с говном. И я настолько презираю его, что подготовил доказательства, почему он лживый, двуличный, лицемерный мешок с говном».

Далее последовали доказательства.

1) «Итак, начнем с его первого ММА-карда под эгидой Golden Boy Promotions. Все бывшие бойцы UFC в этом карде заработали за свой последний бой в нашей компании больше, чем у него. 17 из 22 бойцов в этом карде заработали за поединок меньше базовой зарплаты в UFC (10 тысяч долларов. — Прим. «СЭ»). К чему это я — всякий раз, когда этот черт раскрывает рот, он говорит о том, как мало мы платим и что он сам заплатит бойцам больше. Да, он платил много Канело, но в итоге Канело от него ушел. У меня 650 бойцов в карде, а этот придурок не смог удержать одного-единственного важного бойца! Райан Гарсия по-прежнему у него? Окей, хорошо. Через две недели не будет и его».

2) «12 из этих 22 бойцов в его карде заработали меньше, чем мы платим бойцам на Contender Series. Помните, он говорил, что Чак Лидделл и Тито Ортиз за их третий бой заработают у него больше, чем за всю карьеру? Теперь факты. Чак Лидделл заработал у него 250 000 тысяч. Последний раз, когда Чак зарабатывал меньше этой суммы в UFC — это август 2004-го, UFC 49. Последний раз, когда Тито Ортис зарабатывал меньше этой суммы в UFC — февраль 2005-го, UFC 51. И это речь о временах, когда на UFC висел долг в 40 миллионов долларов. Мы тогда были в финансовой заднице. А теперь слушайте. Чак Лидделл в своем последнем бою UFC, идя на серии 1-5 в последних шести поединках — заработал в 10 раз больше, чем в бою у Оскара Де Ла Хойи. Тито Ортис в последнем поединке UFC, идя на серии 1-7-1 в последних девяти боях — заработал в 12 раз больше, чем у Оскара де ла Хойи. Еще раз — они не были уже чемпионами. Один проиграл 5 из 6 последних боев, другой 7 из 9. И все равно за свой последний бой у нас они сделали в 10-12 раз больше, чем у Оскара. Что мы имеем — очередная е**** позорная ложь от Оскара».

3) «Теперь двигаемся дальше — к Александру Волкановски. Почему-то Оскар очень беспокоится о нем, как будто Волкановски срочно нужна его помощь. Итак, 6 июня 2021-го, очередной кард Golden Boy, который этот идиот организовал. 9 боев, 18 бойцов. Общая сумма гонораров на них всех — 36 500 тысяч. Средний гонорар — 2 тысячи. Еще раз — этот человек беспокоится об Александре Волкановски. А Александр Волкановски — еще до того, как мы выплатили ему хотя бы один доллар гонорара за последний бой — уже заработал больше на выплате от Venum, чем весь гребаный июньский кард Оскара Де Ла Хойи! Просто надев футболку Venum, Волкановски заработал больше, чем 18 бойцов Оскара. Я могу продолжать и дальше, но суть все та же — Оскар Ле Ла Хойя — лживый мешок с говном».

«Это не ваше дело!»

«В какой-то момент мы круто ладили и хорошо относились друг к другу, — сказал Уайт, отвечая на вопрос о том, когда начались его разногласия с Де Ла Хойей. — Я ходил на его бои, которые он устраивал, и я благодаря своим социальным сетям раскручивал те события. Я всячески помогал этому парню, но, когда дело коснулось боя Мейвезера против Макгрегора, этот тип устроил некий пиар-тур, призывая людей не смотреть этот поединок. Мол, это было «позором для бокса», но в то же время он сам готов драться с Конором Макгрегором, верно? По его логике, это разве не позор? Я всячески помогал этому парню, но, когда дело коснулось боя Мейвезера против Макгрегора, этот тип устроил некий пиар-тур, призывая людей не смотреть этот поединок. Мол, это было «позором для бокса», но в то же время он сам готов драться с Конором Макгрегором, верно? По его логике, это разве не позор? «Во-первых, я организовываю этот бой. Почему ты говоришь людям, чтобы они не смотрели чей-то бой? Какое тебе вообще дело? Верно? Я только что рассказал, сколько он на самом деле платит своим бойцам. Но почему его беспокоят деньги, которые я выплачиваю своим бойцам?»

Журналист MMA Junkie Джон Морган обратил внимание на тот факт, что UFC от своего общего дохода платит бойцам лишь 15-20 процентов. «Это не ваше дело!» — ответил ему Уайт. — Не ваше дело, сколько процентов уходит бойцам. Вот и все. Это то, о чем люди всегда спрашивают. Вы знаете: «А как насчет этого? А насчет того?» Послушайте, если вам не нравится, как мы ведем наш бизнес, идите и откройте свой бизнес. Нет никаких препятствий для того, чтобы начать что-то делать в этой нище. Любой может это сделать. Многие смогли. Например: Марк Кубан, Дональд Трамп. Список можно продолжать и продолжать — много парней, которые попали в этот бизнес. Я слышал, что появляются новые парни. Я желаю им всего наилучшего. Знаешь, в этот бизнес может попасть кто угодно. Если вам не нравится модель нашего бизнеса, то открой что-то свое".

«За последние пять лет, прошедших с момента продажи [UFC компании Endeavor], зарплаты бойцов взлетели до небес, и они будут продолжать расти, — отметил президент UFC. — Не устраивает сумма, которую мы платим бойцам? Чертовски плохо. Тогда идите и откройте свой промоушен, черт возьми, придумайте, как это сделать, и платите им 10 миллионов долларов за бой, 30 миллионов долларов за бой — делайте все, что захотите. А мы занимаемся бизнесом. И у нас это очень хорошо получается. Мы не только управляем бизнесом, а еще продолжаем развивать спорт и берем всех с собой. Вы знаете, сегодня вечером, как отметила Лаура Санко (журналистка UFC. — Прим. «СЭ»), в Contender Series бились одни иностранцы. Все зарабатывают деньги. Все зарабатывают на жизнь. Вы знаете, есть и печальные, тяжелые истории. Так было сегодня с одним парнем. Ты либо чертовски хорош, чтобы быть здесь, либо нет. Это высшая лига. Это как в НФЛ. Ты можешь либо продержаться здесь, либо нет. Людям тут платят. И платят большие деньги».