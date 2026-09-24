Бойца Григория Пономарева похоронят 26 сентября в Новокузнецке

Прощание с российским бойцом смешанных единоборств Григорием Пономаревым состоится 26 сентября, сообщили в команде спортсмена.

«Похороны и прощание состоятся 26 сентября в Новокузнецке», — цитирует представителя команды ТАСС.

20 сентября стало известно, что Пономарев умер в возрасте 31 года.

Пономарев являлся чемпионом Fight Nights в тяжелой весовой категории. За карьеру в смешанных единоборствах россиянин одержал шесть побед, пять из которых — нокаутом, и потерпел три поражения.