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Бойца Григория Пономарева похоронят 26 сентября в Новокузнецке

Бойца Григория Пономарева похоронят 26 сентября в Новокузнецке

Сергей Ярошенко

Прощание с российским бойцом смешанных единоборств Григорием Пономаревым состоится 26 сентября, сообщили в команде спортсмена.

«Похороны и прощание состоятся 26 сентября в Новокузнецке», — цитирует представителя команды ТАСС.

20 сентября стало известно, что Пономарев умер в возрасте 31 года.

Пономарев являлся чемпионом Fight Nights в тяжелой весовой категории. За карьеру в смешанных единоборствах россиянин одержал шесть побед, пять из которых — нокаутом, и потерпел три поражения.

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Источник: ТАСС
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Григорий Пономарев
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