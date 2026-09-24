Бойца Григория Пономарева похоронят 26 сентября в Новокузнецке
Прощание с российским бойцом смешанных единоборств Григорием Пономаревым состоится 26 сентября, сообщили в команде спортсмена.
«Похороны и прощание состоятся 26 сентября в Новокузнецке», — цитирует представителя команды ТАСС.
20 сентября стало известно, что Пономарев умер в возрасте 31 года.
Пономарев являлся чемпионом Fight Nights в тяжелой весовой категории. За карьеру в смешанных единоборствах россиянин одержал шесть побед, пять из которых — нокаутом, и потерпел три поражения.
Источник: ТАСС
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