В Новокузнецке прошло прощание с бойцом Григорием Пономаревым

Церемония прощания с бывшим чемпионом Fight Nights в тяжелом весе Григорием Пономаревым прошла в Новокузнецке, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Боец будет похоронен на Старокузнецком кладбище.

Пономарев умер в возрасте 31 года. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Перед смертью у спортсмена наблюдались проблемы со здоровьем.

Пономарев являлся чемпионом Fight Nights в тяжелой весовой категории. За карьеру в смешанных единоборствах россиянин одержал шесть побед, пять из которых — нокаутом, и потерпел три поражения.