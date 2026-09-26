В Новокузнецке прошло прощание с бойцом Григорием Пономаревым
Церемония прощания с бывшим чемпионом Fight Nights в тяжелом весе Григорием Пономаревым прошла в Новокузнецке, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.
Боец будет похоронен на Старокузнецком кладбище.
Пономарев умер в возрасте 31 года. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Перед смертью у спортсмена наблюдались проблемы со здоровьем.
Пономарев являлся чемпионом Fight Nights в тяжелой весовой категории. За карьеру в смешанных единоборствах россиянин одержал шесть побед, пять из которых — нокаутом, и потерпел три поражения.
Источник: ТАСС
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