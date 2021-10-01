23 октября в Москве на «ВТБ Арене» пройдет вечер единоборств на турнире Bellator 269, который станет первым мероприятием промоушена в России.

В главном событии вечера легендарный Федор Емельяненко сразится с американцем Тимоти Джонсоном.

Полный кард турнира Bellator 269

Основной кард

Федор Емельяненко (Россия, 39-6-0) — Тимоти Джонсон (США, 15-7-0);

Виталий Минаков (Россия, 22-1-0) — Саид Соума (США, 7-2-0);

Усман Нурмагомедов (Россия, 13-0-0) — Патрик Пиетила (Финляндия, 11-8-0);

Анатолий Токов (Россия, 29-2-0) — Шараф Давлатмуродов (Россия, 18-3-1);

Андрей Корешков (Россия, 24-4-0) — Рустам Хабилов (Россия, 24-4-0);

Предварительный кард

Гаджи Рабаданов (Россия, 16-4-1) — Александр Белых (Россия, 9-4-0);

Эйден Ли (Великобритания, 9-5-0) — Александр Осетров (Россия, 8-2-1);

Алексей Шкуревич (Россия, 12-4-0) — Кристиан Экерлин (Германия, 13-5-0);

Грачик Бозинян (Россия, 11-4-0) — Росс Хьюстон (Шотландия, 8-1-0);

Брайан Мур (Ирландия, 14-7-0) — Никита Михайлов (Россия, 6-1-0);

Ирина Алексеева (Россия, 3-1-0) — Стефани Лило Пейдж (Франция, 5-2-0);

Дарина Маздюк (Россия, 4-1-0) — Катарзина Садура (Польша, 4-4-0);

Владимир Токов (Россия, 6-1-0) — Аймард Гуи (Франция, 14-11-1).

Бой Емельяненко — Джонсон: главное о поединке, кто фаворит

Поединок в Москве станет для 45-летнего Емельяненко последним обязательным в Bellator. Не исключено, что 23 октября Последний Император воспользуется своим правом, прописанным в контракте, и объявит о завершении карьеры.

Список потенциальных соперников Федора включал таких бойцов, как Джуниор Дос Сантос, Фабрисиу Вердум, Мэтт Митрион и Алистар Оверим. Однако выбор пал на 36-летнего Тимоти Джонсона, и это решение команды Емельяненко нельзя назвать удачным.

Джонсон на 9 лет моложе своего соперника, и у него не было долгого простоя, как у Федора, который последний свой поединок провел 29 декабря 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона. Американец не является звездой ММА, при этом он способен одержать досрочную победу за счет своих быстрых рук и ударной мощи. Кроме того, Тимоти опасен и в партере — он является двукратным All-American во втором дивизионе NCAA.

В настоящий момент Джонсон является вторым номером рейтинга Bellator в тяжелом весе. 25 июня в бою за титул временного чемпиона он уступил Валентину Молдавскому единогласным решением. При этом до боя за пояс американец шел на серии из трех побед, одолев Тайрелла Форчуна, Мэтта Митриона и Чейка Конго.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает Джонсона серьезным соперником для Емельяненко.

«Давайте честно, Федору уже идет 45-й год — это не бойцовский возраст. Конечно, деньги можно заработать, да. А насчет соперника — не думаю, что Федор его выбирал, скорее Bellator предложил Джонсона, а тот согласился. Я считаю, что Тимоти — довольно опасный соперник для Федора. Не вижу, чтобы американец вообще представлял какую-то значимость в тяжелом весе, однако для Федора он серьезный соперник», — сказал Хабиб.

Мнение о поединке также выразил российский боец ММА Сергей Харитонов.

«Хороший выбор, очень достойный, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — Ни Джуниор Дос Сантос, ни Фабрисиу Вердум сегодня не составят Федору конкуренции — Тимоти Джонсон сильнее этих бойцов. Это мое мнение, и я могу ошибаться, но считаю, что сегодняшний Тимоти Джонсон круче нынешних Вердума и Дос Сантоса. Федор достоин уважения, поскольку выбрал не самого простого соперника».

Сам Джонсон считает, что способен отправить Федора в нокаут во втором раунде.

«Сразу после боя с Валентином Молдавским я позвонил своему агенту и сказал ему добавить имя в список соперников Федора. Время шло, и я даже начал рассматривать другие варианты, но мне позвонил агент и сказал, что Федор выбрал меня.

Я чувствовал себя так, словно выиграл в лотерею. Думаю, первый раунд пройдет в разведке, а во втором я нокаутирую Федора", — сказал Джонсон.

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение Емельяненко. Коэффициент на победу россиянина составляет около 1.75. При этом шансы Джонсона оцениваются ниже — 2.15. Ставки на вариант с ничьей в линии котируются в районе 60.0.

Виталий Минаков — Саид Соума

Вторым по значимости событием вечера станет бой экс-чемпиона Bellator в тяжелом весе Виталия Минакова. Изначально планировалось, что соперником 35-летнего россиянина станет 4-й номер рейтинга Тайрелл Форчун (11-1-0), однако позже он был заменен на Саида Соуму.

28-летний Соума имеет 7 побед и 2 поражения и располагается на 8-й строчке в рейтинге дивизиона. Бой с Минаковым станет для американца третьим в Bellator. До перехода в промоушен в 2020 году он обладал титулом чемпиона в Titan FC.

Несмотря на то что Соума в своем последнем бою одержал победу, нокаутировав за 69 секунд бразильца Ронни Маркеса, шансов на победу у него немного.

Минаков, как и Емельяненко, впервые с 2019 года выйдет в октагон. Примечательно, что в своем последнем поединке Виталий в первом раунде нокаутировал будущего соперника Последнего Императора — Тимоти Джонсона.

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетила

23 октября в Москве свой второй поединок в Bellator проведет троюродный брат Хабиба Нурмагомедова — Усман Нурмагомедов. В категории до 72,5 кг он сразится с ветераном единоборств Патриком Пиетилой. Трудно сказать, что сможет финн противопоставить непобежденному 23-летнему бойцу из Дагестана. Главная интрига боя — сможет ли Пиетила не проиграть досрочно.

Ранее Усман Нурмагомедов сообщил, что не спешит с переходом в UFC и намерен завоевать чемпионский пояс в Bellator.

«У меня контракт на шесть боев. Посмотрим, если получится, то задержусь. Мне нравится в Bellator, но я думаю, задержусь тоже. Конечно же, любой боец мечтает завоевать пояс в той организации, в которой он дерется».

По мнению известного менеджера Али Абдель-Азиза, Усман является улучшенной версией Хабиба. Это высказывание прокомментировал российский боец UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов, родной брат Усмана.

«Я думаю, его можно будет назвать так чуть позже. Сейчас это, конечно, большие слова, но есть материал, пластилин, скажем так. Из него можно слепить большого чемпиона — Хабиба 2.0. Я считаю, что он очень хорош в стойке. Стойка у него хорошая, он чувствительный. Если что-то не идет так, как ему надо, он может переосмыслить, понять, где ошибается, и переиграть. Это у него есть», — сказал Умар.

В промоушене Усман ранее провел два поединка. И если в первом бою ему не удалось досрочно финишировать Майка Хэмила (8-5), то в следующем на турнире Bellator 263 он победил Мэнни Муро (12-7) техническим нокаутом в первом раунде.

На счету Пиетилы 12 побед и 7 поражений в ММА. В Bellator он дебютировал 27 сентября 2019 года, проиграв единогласным решением американцу Райану Родди (8-1-1). После поражения финн в октагон не выходил.

Где смотреть бой Емельяненко — Джонсон

Следить за онлайн-трансляцией боя Емельяненко — Джонсон можно будет на платном сервисе Okko Спорт. Она начнется 23 октября ориентировочно в 22.00 по московскому времени.

Емельяненко — Джонсон: результат боя

Бой будет состоять из 5 раундов по 5 минут. Варианты досрочной победы — это нокаут, технический нокаут, а также дисквалификация одного из бойцов.

Если поединок продлится все 5 раундов, тогда победителя определят судьи. В таком случае победа возможна единогласным решением судей, раздельным решением и решением большинства. Также существует вариант с ничейным исходом поединка.