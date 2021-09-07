«Подрался бы с ним и побил. Он понимает, что проиграет». Огонь: Александр Емельяненко готов биться с Федором

Емельяненко-младший стал гостем подкаста Hustle MMA . После получаса беседы боец внезапно выдал сенсацию: он не против боя с родным братом Федором.

Федор Емельяненко, Россия, 44 года. Тяжелый вес.

Статистика в ММА: 39 побед, 6 поражений.



Александр Емельяненко, Россия, 40 лет. Тяжелый вес.

Статистика в ММА: 28 побед, 8 поражений, 1 ничья.

— Я с Федором не общаюсь уже очень давно. Лет четырнадцать, наверное, — сказал Емельяненко-младший. — Вообще не разговариваем. Так, в интервью он что-то говорит. Я как-то раз позвонил ему, у него аж истерика началась. Думал, захлебнется в своих словах. Я выслушал, поговорил, положил трубку и понял, что отношения нам еще долго не наладить.

— Верите, что наладите?

— Вообще не верю. Мне без Федора живется спокойнее и комфортнее. Когда с Федором — надо под Федора дудку что-то делать, плясать. Угождать ему. «Федя! Федя!» Ходить облизывать его, чтобы он доволен был. Сейчас я ни от кого не завишу, сам по себе, и никакие Федоры поперек дороги у меня не стоят.

— Будто бы все хотят, чтобы [вы помирились]...

— Не понимаю, для чего. Ну нравится им Федор — пусть на Федора смотрят. Нравится Александр — пусть на меня смотрят.

— А если вы оба нравитесь всем?

— Пусть смотрят на нас обоих. Он уже заявлял, что у него круг общения.

— Извини, пожалуйста, за этот вопрос. Не знаю, насколько он правильный. Ты бы подрался с Федором, если была бы возможность?

— Подрался бы. И побил бы его. Мы же здесь не на дуэль выходим стрелять друг в друга или резать ножами. Мы пропагандируем спорт. Показываем мастерство, показываем технику. На тренировках, когда мы [с Федором] работали — когда я готовил его, когда в Осколе жил, когда приезжал на сборы, — мы работали в полную силу, не жалея друг друга. Это тот же самый тренировочный процесс — только на ринге.

— Ты вкладываешь в это спортивный смысл, но мне кажется, что сейчас настолько злое ММА-сообщество, журналисты, и они бы это так все испошлили, перевернули бы, что это война между братьями...

— Ну, это для красного словца, чтобы придать больше красок. Обзывали бы свои статьи ужасными словами. Ну а так я в этом ничего такого не вижу. Мы пропагандируем спорт, мы вышли, пожали бы друг другу руки перед боем, пожали друг другу руки после боя, а потом разошлись.

— Чисто спортивный интерес?

— Да.

— Я бы не хотел увидеть этот бой — как зритель.

— Но посмотрел бы.

— При этом это был бы топовый бой по продажам.

— Он отказывается, он не будет со мной драться, он понимает, что не выиграет.

— Отказывается, потому что вы братья все-таки.

— Нет, у него уже давно умерло братское отношение ко мне, еще какое-то там. В интервью он может одно говорить, а когда я с ним разговариваю, он ведет себя совершенно иначе. И орет — матом захлебывается. У него истерический разговор. Я понял: даже звонить ему не стоит, чтобы не доводить до белого колена.

— Почему он так реагирует? Может, за брата переживает? Ругает тебя?

— Нет, не ругает.

— Недавно пересматривал интервью Даны Уайта, когда тот хотел сделать Федору бой с Леснаром...

— Хотел в UFC его [Федора] затянуть, чтобы его там побили.

— Он рассказал, как они приехали на разговор заключать контракт. И там был чувак — какого-то губернатора сын. Говорит, что сделал предложение, а этот сын стал над ним смеяться. Уайт сказал в интервью: «Я уверен, что Федор будет всю жизнь жалеть, что не подписал тот контракт». Скорее всего, тогда у Федора были какие-то обязательства.

— Никаких обязательств не было. Просто он не хотел лезть в UFC, так как были очень серьезные соперники. У него была стопроцентная возможность проиграть там. Как это случилось в бою с Вердумом. Вышел такой самоуверенный — и попался на треугольник, постучал.

— Не хотел запятнать?

— Просто не хотел в UFC. Там ему деньги хорошие предлагали, деньгами убивали его. Не знаю, почему он отказался. Просто, не знаю, страх.

— Может, по политическим моментам не получилось?

— Нет. Просто из-за боязни проиграть. Тогда он шел без поражений.