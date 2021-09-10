15 лет назад — 10 сентября 2006-го — на турнире Pride в японской Сайтаме состоялся один из самых известных поединков в истории российских ММА — Александр Емельяненко против Сергея Харитонова. За три года до этого они были друзьями, но потом, после ухода братьев Емельяненко из Russian Top Team, их отношения испортились. Теперь Александр и Сергей и вовсе враги.

Расстановка сил

У Харитонова была мощнейшая любительская карьера — рукопашный бой, универсальный бой, бокс и т.д. и т.п. В ММА он начал выступать в 2000 году. Сергей узнал, что в Анапе проводятся бои без правил, приехал туда на поезде, пришел к тренеру Андранику Ашугяну и вскоре выступил на турнире-восьмерке в Ялте, который выиграл, хоть и бился со сломанным пальцем. Потом Харитонов оказался в Туле, где начал тренироваться вместе с Волк-Ханом, Михаилом Илюхиным и Федором Емельяненко. Команда называлась Russian Top Team, а возглавлял ее вице-президент Федерации самбо России Владимир Погодин. У Погодина были связи в Японии — в частности, с главой Rings Акирой Маэдой. Вскоре наладилась связь и с руководством Pride, где в 2002-м начал феерить Федор.

В 2003-м (может, и в 2002-м — точной информации нет) из тюрьмы освободился Александр Емельяненко. Говорят, не без помощи старшего брата. Александр стал одноклубником Федора и Харитонова. Емельяненко удивительный боец в том плане, что попал в сильнейший ММА-промоушен (на тот момент таким считался Pride, а не UFC) через несколько месяцев после выхода из заключения и, в отличие от Харитонова, не имея какой-либо любительской базы. До Pride у Емельяненко-младшего был бой в Харькове с никому не известным украинцем (не занесен в статистические базы), которого он нокаутировал за 7 секунд. Это, в общем-то, и все. Не считая уличных драк в Старом Осколе, конечно же.

2003 год. Александр Емельяненко, Федор Емельяненко и Сергей Харитонов.

В сентябре 2006-го Емельяненко было 25 лет, и он считался одним из самых перспективных тяжей в мире. Рекорд в ММА перед поединком — 8-2, рекорд конкретно в Pride — 5-2. Оба раза Александр проиграл топам — Мирко Филиповичу (нокаут) и Джошу Барнетту (сабмишен, в целом поединок был равным). Харитонову было 26, что тоже совсем немного для тяжеловеса. Он уже был не просто перспективным бойцом. Он был топом. Показатели перед боем: 14-3 в ММА, 8-2 в Pride. Проигрывал только Мартину Малхасяну (уступил ему специально — тренеры попросили), Антонио Родриго Ногейре (абсолютно равный бой) и Алистару Овериму (ТКО, потерпел поражение из-за травмы плеча).

Принципиальность бою придавал тот факт, что осенью 2003-го братья Емельяненко покинули Russian Top Team — Федор поругался с Погодиным и увел за собой младшего брата, который в ту пору слушался его беспрекословно. Емельяненко перешли в питерский клуб Red Devil Вадима Финкельштейна. Федор затаил обиду на Russian Top Team, а Russian Top Team — на Федора. Харитонов же остался в Туле.

Смотрим бой с Емельяненко

О том, что привело к организации поединка, «СЭ» рассказал Александр Емельяненко. Более того, он пересмотрел бой, разобрав его ключевые моменты, а также вспомнил их последнюю встречу с Харитоновым — дело было у Кремля.

***

«Мы с Харитоновым раньше были в одной команде, у нас был один промоутер (Емельяненко имеет в виду Погодина. — Прим. «СЭ»). Потом мы с Федором узнали, что он обманывает нас по деньгам, и ушли к другому промоутеру.

Погодин заключал от нашего имени контракты по вещам, по спортивному питанию, по еще каким-то брендам. Подписывал их, как менеджер, и приносил нам какую-то незначительную часть в конверте. Мог принести, а мог и не принести, мог все себе оставить — мы про это не знали. Мы были молодые, глупые, не сталкивались еще с промоутерским миром, с миром бизнеса. Были благодарны, что хоть какая-то копейка со стороны капает. А потом, когда узнали всю подноготную... Мы с Федором сильно расстроились, изумились. Получили более выгодное предложение от другого менеджера (Вадима Финкельштейна. — Прим. «СЭ») и перешли в другую команду.

Мы обсуждали с Харитоновым наш уход из команды. Предлагали ему перейти [в Red Devil] вместе с нами, но он думал, что у нас ничего не получится, что мы с другим менеджером не пробьемся, что нас исключат из Pride. Он испугался и остался в Top Team.

2003 года. Николай Питьков, Владимир Воронов, Александр Емельяненко и Сергей Харитонов в токийском метро. Фото Из архива Николая Питькова (Russian Top Team)

Было такое, что ему запрещали с нами общаться. В Японии есть такой район — Акихабара (район в Токио), где продается электронная техника с европейскими штекерами. У японцев же другие розетки, не как у нас. Когда нам нечего было делать, проводили там время. Кто-то брал телевизоры, кто-то еще что-то. Все там было приспособлено под европейский стандарт. И там мы однажды пересеклись с Харитоновым и его командой. Мы уходили оттуда, а они туда как раз шли. Первым шел Погодин, потом был Питьков, еще кто-то с ними был — не помню, а последним плелся Харитон. Он нас увидел, мы подошли, поздоровались, обнялись. Стоим, разговариваем, а ему кричат: «Сережа!» А он в ответ: «Сейчас-сейчас, сейчас догоню». Я ему говорю: «Слушай, Харитон, скажи, тебе запрещают с нами общаться?» А он мне: «Сань, да ты чего? Да завязывай». Весь такой в недоумении. Я ему: «Да ладно, скажи, Харитон, между нами». Он ответил: «Ну да, запрещают, не разрешают». Я сказал ему: «Ну ладно, Харитон, беги, а то уйдут без тебя, потеряешься». А он нам: «Увидимся, пацаны, созвонимся в России, когда прилетим». А мы как раз выступали с ним в одной сетке на турнире. Он побежал к своей мамочке, которая звала его, а мы поехали домой.

Через какое-то время он начал бить себя в грудь, заявлять, что он следующий чемпион Pride, начал вызывать Федора на бой. Он лучше Федора боксировал, но хуже боролся. Но так как мы очень долго занимались вместе, от борьбы Федора он бы смог защититься — потому что Федор не проходит в ноги. А в стойке Харитонов хорошо себя чувствовал — был молодой, крепкий, выносливый, хорошо подготовленный физически и технически. Поэтому я сказал Федору: «Давай я подерусь с Харитоновым». Всем уже понятно было, что я — такая ступенька для приближения к бою Федора с Харитоновым. Федор сказал: «Давай, выходи». Я сделал вызов Харитонову, и этот бой состоялся.

2003 год. Александр Емельяненко после первого боя в Pride (победил раздельным решением судей Асуэрио Силву). Фото Из архива Николая Питькова (Russian Top Team)

Если посмотреть на наш бой с самого начала, предысторию, выход... Они [Pride] делали небольшой фильм перед боем, перед выходом, чтобы интересно было. Показывали, как я тренируюсь, как он тренируется. И там у Харитонова прицел на Федю, что следующий — Федя. Предыстория была ясная: сейчас он побьет меня, Александра, а следующий бой состоится с Федором, он побьет Федора и заберет пояс. Но этого не произошло.

Нет, меня это не задело. Просто было непонятно, почему он это делает. Нас в Pride всего трое человек русских было, было много других бойцов, с которыми можно было биться. Зачем? Тем более, мы раньше дружили хорошо, он приезжал в Оскол на сборы, в Туле сборы проводил с Федором. Близкие отношения были между моей семьей и Харитоновым. А потом его понесло, он переобулся и стал ядом дышать в нашу сторону. Задевало ли его поведение Федора? Мы с ним не общались по поводу Харитонова. Мы вообще с Федором редко общались, он молчаливый. Вместе только тренировались. Даже на сборах жили в разных комнатах".

09.09.2006. Пресс-конференция перед турниром Pride Final Conflict Absolute.

Сергей Харитонов: «Мой соперник — Александр — очень достойный. Думаю, у нас будет красивый поединок. Все покажет ринг».

Александр Емельяненко: «Мне, конечно, не хотелось бы драться с бывшими, нынешними, будущими партнерами по команде. Но если того желает Сергей, я готов выступить в завтрашних соревнованиях».

***

Дуэль взглядов. «Харитон хорошо выглядит, подсушенный. Он занимался боксом, у него же тогда еще, кажется, контракт был с Казахстаном... Точнее с Таджикистаном. Он должен был ехать на чемпионат мира или Олимпийские игры, что ли. Но он отдал первое место [на чемпионате Азии]. Ему сказали, что если он поедет, то русская федерация его подзасудит».

Начало боя — Харитонов пропускает удар и пытается забороть Емельяненко. «Никакого плана на бой я не строил. Бить, работать... Вот, Харитон в первый раз пропустил. Никогда он не прыгал в ноги, а тут начинает прыгать в ноги, вязаться в борьбу. Мы очень много с ним боксировали в тренировочном процессе, в плане бокса он хорошо себя чувствовал, да и борьбу поднатаскал.

Давно этот бой не пересматривал. Мне эта тема с Харитоновым уже надоела, что ни интервью — у всех вопрос про Харитонова. Камил Гаджиев хотел организовать этот бой. Он сказал, что даст каждому по 10 миллионов рублей. А потом, когда я встретился с ним, он сказал: «Понимаю, что гонорар может быть и больше, это я сделал для афиши, чтобы всем было интересно и вы что-то получили соответствующее». Мы сели и поговорили, я согласился на этот бой, а Харитонов отказался. Он запросил за бой со мной полмиллиона долларов. Сейчас, я знаю, он просит уже около миллиона. Понятно, что никто ему такой гонорар не заплатит, и этот бой не состоится».

У Емельяненко выпадает капа изо рта. «У меня была такая, магазинная капа. У меня поломан нос, я дышу не через нос, а через рот. Из-за большого потока воздуха капа вылетает. У меня даже сейчас профессиональная капа иногда в тренировочном процессе вылетает...»

Емельяненко оказывается в нокдауне, Харитонов залезает в фулл-маунт, далее бой развивается в партере — Александр вяжет Сергея. «Вот здесь я пропустил от Харитонова. Кинул боковой, он ушел и четко попал. Я немного поплыл. Но ничего, я уже восстановился. Он послал меня в нокдаун, а следующими ударами привел в чувство. Я его связал, он ничего не мог сделать, просто тратил силы. Неэффективно работает, удары некачественные. Он просто стоит на руках и тратит энергию.

Когда были в одной команде, мы с ним практически каждый день боксировали, много тренировались. Очень хорошо знали друг друга. Я в тренировочном процессе ему как-то сломал какую-то кость под глазом. Он когда высмаркивался, у него даже шишка надувалась, ему сморкаться запретили.

2003 год. Николай Питьков, Сергей Харитонов, Владимир Погодин. Фото Из архива Николая Питькова (Russian Top Team)

Чем хорош Харитонов? У него и выносливость была хорошая, и руки хорошо летели. И по боксу с рукопашкой хорошо выступал, и борьбу хорошо чувствовал. Как боец он был подготовлен со всех сторон. Бегал хорошо, удар был сильный, нокаутирующий. Опыт к тому времени уже был, у него было много боев. Он говорит, что вышел на бой неподготовленным? Да он может говорить все, что угодно. Подготовленный-неподготовленный... Он месяца за четыре узнал об этом бое...»

Бой снова переходит в стойку. «Когда мы были в партере, я ему между рук коленом ударил, такой незаметный удар. Точно ему в бороду дал, вот кровь вытирают. Я ему в бороду дал, рассек, губу разбил. А вот он тянется вперед, проваливается, не достает меня. На скачке прыгает, боковые бьет. Ногу мне отбил? Это были шлепки. Бил он ступней. Ногами он бить не умеет. Некачественно, неплотно. Вот и получаются такие шлепки. Кожа об кожу — вот и получился такой синяк. Никакого урона мне не доставил... А руки у него после партера все равно летят, хорошо подготовлен... Еще я знаю, что перед боем его подзахимичили. Прямо перед боем Погодин ему надавал каких-то препаратов, чтобы он дышал хорошо, чтобы весь бой двигался. Откуда я знаю? Какая разница? Неважно. У меня везде есть свои люди. А в Pride на допинг не проверяли, можно было химичить. Посмотрите на Рэндлмана».

Емельяненко потрясает Харитонова ударами правой, тот падает, Александр добивает Сергея руками и коленями. «Я попал по нему, а он стоял, как пижон себя вел, отошел на дистанцию, показывал, мол: «Давай-давай». Я ему правую в бороду кинул, и его зашатало. Я ему кучу ударов дальше нанес, он попробовал меня перевести, руку взял, чуть не ушел. А сейчас я ему коленом пару раз...

Вон — у Харитонова разбита вся рожа. Нет, остановка не поздняя. Чтобы потом не было никаких недоговорок, что рано судья остановил. В Pride были самые жестокие правила, самые жесткие. Там иногда даже когда соперник уже был вырублен, ему доставалось еще несколько ударов, после этого судья останавливал бой. Чтобы не было потом разговоров типа: «Я мог бы продолжать». Как это сейчас бывает».

Емельяненко и Харитонов жмут друг другу руки после боя. «Да, руки пожали, вышла вся его команда. У меня в углу были Мичков, Воронов, Апи (Апи Эхтельд — партнер Финкельштейна по М-1. — Прим. «СЭ»). Еще был мой товарищ из Питера, мы с ним тогда близко общались, дружили. Он японский язык учил, я его взял с собой».

***

«Харитонов собирается драться до 50 лет? Тяжеловесы после 30 лет только созревают, но Харитонов уже не тот. Думаю, он уйдет раньше. В последнее время он просто выходит на ринг — неготовый, глаза не горят. Он просто выходит зарабатывать деньги. Он уже не так интересен, как в молодости, даже промоушенам.

Наша последняя встреча? Даже не помню... А, возле Кремля. Был какой-то концерт, что ли. Я уходил, а он как раз поднимался. Как-то муторно мне там было сидеть. Он шел там с супругой, или с девушкой, не знаю. Ну, поздоровался я с Харитоном. Его спутница сразу ушла на задний план, включила камеру, давай снимать нас. Желтушная какая-то подруга. Желтая пресса. Началось типа какой Харитонов молодец, а какой Емельяненко плохой. Я ему сказал: «Харитон, че она делает? Че творит? Скажи, чтоб выключила камеру и иди слушай музыку». И все, я поехал домой, а он пошел на концерт».

Что говорят в Russian Top Team

В феврале 2020 года большое интервью «СЭ» дал тренер по боксу Russian Top Team Андрей Былдин. По его словам, команда просила Харитонова не соглашаться на бой с Александром Емельяненко, так как Сергей еще не восстановился от травмы, полученной в бою с Оверимом.

«Сергей в бою с Оверимом получил травму. Когда ему предложили бой с Александром Емельяненко, мы сказали: «Не надо с ним драться». Во-первых, оба русские бойцы, во-вторых, он еще не был готов к бою, только рука начала подыматься. Он боялся правой рукой бить, опасался, что она вылетит. Но он мотивировал свое желание провести бой тем, что купил квартиру, и ему нужно было отдавать за нее деньги. Белгородские друзья помогли деньгами, одолжили, без сроков. Он принял это решение и проиграл этот бой. Хотя на тренировках в стойке он был лучше и Феди, и Саши. Когда он уезжал в Старый Оскол на сборы, говорил, что братья не хотят с ним стоять по боксу. Он был лучше в ударной технике. Я это признаю, потому что у Харитона есть школа, он хорошо работает на отходах. Да, где-то есть тягучесть и медлительность, но в ударной технике он лучше. У Феди спрашивал: ««Как Харитон в борьбе?» Он отвечал: «Слабо, не чувствую». Вот там он уступал ребятам.

Сколько он получил за тот бой? Сейчас точно не вспомню, но примерно 60-80 тысяч долларов. Нет, не он говорил, что не готов к бою, а мы так говорили. Я видел, как мой товарищ получил травму, как он лежал в больнице. Мы же все вместе были. Он не был готов к этому бою. Но он активно набирал форму, потому что ему нужен был этот бой. Говорил: «Да я готов хоть с одной рукой выйти, мне все равно». Вот так заряжен был. И там уже пошла личная обида, братья обиделись на него за то, что он не ушел вместе с ними из клуба. Сергей уже дышал в затылок Федору, до этого мог с ним встретиться в финале Гран-при Pride (в 2004 году. — Прим. «СЭ»). Федя чувствовал, что Серега ему на пятки наступает. Этот бой был важным».

***

В 2007 году Харитонов покинул Russian Top Team, после чего команда прекратила существование. Владимир Погодин погиб в авиакатастрофе в 2008 году. Федор и Александр Емельяненко поругались, а теперь ненавидят друг друга. Харитонов и Емельяненко-младший конфликтуют через СМИ. Этому способствуют журналисты, которые регулярно задают им вопросы друг о друге. Те отвечают откровенно, подливая масла в огонь. Но реванш между ними, похоже, уже никогда не состоится.