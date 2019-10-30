Звезду реалити-шоу из Украины жестко нокаутировали на турнире в Польше

Камил «Хасси» Хассан нокаутировал украинца Олега Ряшенцева на турнире Fame MMA 5 в Гданьске (Польша).

Польский боец ММА отправил соперника в нокаут в первом раунде ударом ногой в голову. Ряшенцев — звезда польского реалити-шоу Big Brother, работает фитнес-тренером. Он проживает в Польше, куда переехал из Запорожья (Украина). И Хассан, и Ряшенцев дебютировали в ММА.