«Жизни чернокожих важны». Американский боец Вудли использовал только одну фразу на пресс-конференции

Американский боец Тайрон Вудли на пресс-конференции накануне боя против Колби Ковингтона на UFC Fight Night в Лас-Вегасе одной фразой отвечал на вопросы журналистов, сообщает USA Today.

«Жизни чернокожих важны», — повторял на любой вопрос Вудли. К тому же, боец пришел на общение с журналистами в футболке с данной надписью.

Данная реакция, по данным СМИ, направлена на соперника 38-летнего американца. Ковингтон считается ярым поклонником президента США Дональда Трампа и неоднократно был замечен в расистских скандалах.

Бой Вудли — Ковингтон в полусредней весовой категории состоится 20 сентября.

During his #UFCVegas11 media availability, every answer @twooodley gave included the words «Black lives matter.»



(via @Maclifeofficial) pic.twitter.com/MxTnIhQlGV