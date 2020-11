Яркий нокаут случился на турнире по тайскому боксу Muay Hardcore в Бангкоке, который прошел 31 октября. Таец Камплайпхет во втором раунде отправил на пол Паскаля Яскиевица из Франции хайкиком, после чего-то не смог продолжить бой.

Kamlaiphet lands a MASSIVE head kick sending his french opponent to sleep. pic.twitter.com/SQ7XnmwdPa