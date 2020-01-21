В UFC вспомнили дебют Хабиба Нурмагомедова

В официальном Twitter UFC появилось новое видео. В организации вспомнили о первом бое действующего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова. 21 января 2012 года он победил иранца Камала Шалоруса. Россиянин в третьем раунде провел удушающий прием, после которого соперник сдался.

#OnThisDay in 2012... @TeamKhabib entered the Octagon for the first time ??



?? Watch 1000s of more fights on @UFCFightPass! pic.twitter.com/uGMbujxGjC — UFC (@ufc) January 20, 2020

На счету 31-летнего россиянина в ММА 28 побед в 28 боях. На турнире UFC 249 в Бруклине (США) он проведет защиту титула против 35-летнего американца Тони Фергюсона (25-3).