В UFC вспомнили дебют Хабиба Нурмагомедова

В официальном Twitter UFC появилось новое видео. В организации вспомнили о первом бое действующего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова. 21 января 2012 года он победил иранца Камала Шалоруса. Россиянин в третьем раунде провел удушающий прием, после которого соперник сдался.

