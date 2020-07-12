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Марчин Тыбура vs Максим Гришин: видеообзор боя UFC 251

06:30
Марчин Тыбура vs Максим Гришин. Фото USA Today Sports
Марчин Тыбура vs Максим Гришин. Фото USA Today Sports

Российский тяжеловес Максим Гришин на UFC 251 уступил поляку Марчину Тыбуре единогласным решением судей — 26-30, 26-30, 27-30. Турнир проходит на «Бойцовском острове» в ОАЭ.

На счету 36-летнего Гришина 30 побед, 8 поражений и 2 ничейных результата в ММА. Он провел дебютный бой в UFC.

У 34-летнего поляка 19 побед и 6 поражений. В апреле прошлого года он техническим нокаутом проиграл Шамилю Абдурахимову.

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