Марчин Тыбура vs Максим Гришин: видеообзор боя UFC 251

Российский тяжеловес Максим Гришин на UFC 251 уступил поляку Марчину Тыбуре единогласным решением судей — 26-30, 26-30, 27-30. Турнир проходит на «Бойцовском острове» в ОАЭ.

На счету 36-летнего Гришина 30 побед, 8 поражений и 2 ничейных результата в ММА. Он провел дебютный бой в UFC.

У 34-летнего поляка 19 побед и 6 поражений. В апреле прошлого года он техническим нокаутом проиграл Шамилю Абдурахимову.