У тренера следующего соперника Яна выявлен коронавирус
Тренер бразильца Жозе Альдо Андре Педернейрас сообщил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Следующим соперником российского бойца станет россиянин Петр Ян.
«Я сдал тест на Covid-19, и он был положительным. Хорошо себя чувствую, соблюдая изоляцию дома, и сейчас меня больше всего беспокоит продолжение нашей кампании по сбору средств из-за сомнительного низкого уровня медицины в середине этой войны, с которой мы боремся.
Девизом моей жизни всегда был «борьба за победу», и теперь он не будет другим! Спасибо всем, кто жертвует и помогает тем или иным людям", — написал Педерейрас.
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