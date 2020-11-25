Первый российский боец UFC, известный актер Олег Тактаров в Instagram жестко раскритиковал бойца Bellator Сергея Харитонова после того, как тот помирился с бойцом UFC Адамом Яндиевым.

— С этим господином, имя которого не хочу обсуждать... Это стыд и позор, — сказал Тактаров во время эфира в Instagram. — Для любого народа такой гражданин — позор. Мне сказали: «Олег, не надо судить русский народ по нему». Действительно, зачем я буду судить по нему русский народ. Это оброс, это стыд. Мне сейчас его друзья пишут, что им стыдно за него. Друзья, которые парятся с ним в бане. Дальше уже падать некуда. Наверняка еще упадет ниже.

Мужчина, когда получает по яйцам, отвернется от камеры (Тактаров вспоминает бой Харитонова с Мэттом Митрионом, когда российский спортсмен не смог продолжить поединок после удара в пах. — Прим. «СЭ»). Он будет стараться победить эту боль, опять войти в схватку и выиграть. А когда человек на камеру играет, как ему больно — повернулся лицом к камере — и по его глазам видно «сколько я получу, если прикинусь яйцебитым, а потом мне дадут реванш... Дайте-ка я в бой не войду». Все тогда, конечно, посмеялись — типа Тактаров русских унижает. Я не русских унижал, я нашим детям не хотел такого примера. У нас полно ребят было классных. В принципе, Федор Емельяненко показал себя с очень хорошей стороны — не когда чиновником стал, а когда дрался. Вот эта вот воля, несгибаемость.

Если кто-то думает, что я к Хабибу плохо отношусь, то как я могу относиться плохо к человеку, с которым я делился всем-всем-всем. Своими мыслями — как, чего. Он мне ни одного плохого слова не сказал. И вот, когда-то, что было сделано... Ну, это у меня личная обида... Он все равно приехал и проводил нас. Я вижу по глазам — что-то случилось, мои ребята мне не говорили. Он приехал, нашел в себе силы сказать «до свидания». У меня всегда к нему будет уважение за это. Какие бы заголовки блогеры не придумывали. Я бы хотел иметь такого друга, понимаете?

И вот тут мы видим человека, который, вроде, с тобой одной нации. Десантник. Вот как себя сейчас десантники чувствуют по всей стране? (Харитонов окончил Рязанское военно-десантное училище. — Прим. «СЭ») Десантники же не такие. Знаю десантников, которые защищали в Афганистане высоту — знаете фильм «9-я рота», знаю десантников, которые в Афгане в плену были, которые умрут, но, образно говоря, не предадут знамя полка и свою честь.

Пока не вижу чего-то откровенного подлого, я только хорошее говорю о людях. Как бы меня не обвиняли в том, что я ничего хорошего ни про кого не говорю. Например, мой товарищ, с которым я ПТУ окончил — я ПТУ с отличием окончил, попросили меня туда поступить — дружит с парнем-лакцем. Он мне рассказывал, что этот человек его в бою спас, под пули ложился. Как я могу сказать про этого человека, про эту нацию что-то плохое? У меня есть табасаранец — ну, все знают мою любовь к ним... У меня есть балкарцы, карачаевцы, которые на Эльбрусе рядом со мной стояли справа и слева — чтобы я не упал с тропинки, хотя сами могли поскользнуться. Понимаете? А как я могу про украинцев что-то сказать. Усик — яркий пример, гордость Украины. Да про кого угодно. А подножку мне делает представитель моей нации. Мне, наверное, только улыбаться на эту тему. Больше ничего, я не знаю.