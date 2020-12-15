Тактаров назвал Исмаилова и Штыркова перекаченными бойцами третьего сорта

Бывший боец UFC Олег Тактаров высказал мнение о победе Магомеда Исмаилова над Иваном Штырковым. По его словам, это бойцы третьего сорта.

— Вышло два перекачанных, стероидных в прошлом, не мешка, но назовем их бойцами третьего сорта, которые никогда не показывали высоких результатов, — рассказал Тактаров в Instagram. — Два парня измучили нас, потому что были измучены, а всего-то три раунда прошло.

Этими перекачанными короткими ручками они что-то пытались друг друга ударить, но если это наши российские ММА, то мне за него очень грустно. Тот же Шлеменко их обоих уделает в один вечер в первом же раунде. Хотя Шлеменко уже сколько лет, и он их легче.

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