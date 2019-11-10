Самбистка Мохнаткина планирует провести бой в ММА

Российская самбистка Марина Мохнаткина, завоевавшая на чемпионате мира в южнокорейском Чхонджу седьмую золотую медаль в карьере, начинает подготовку ко второму поединку в смешанных единоборствах в рамках контракта с Bellator. Спортсменке предстоит сбросить 9 килограммов, сообщает ТАСС.

Мохнаткина проиграла первый бой в Bellator австралийке Дженей Хардинг в марте нынешнего года в США. Следующий поединок она планирует провести весной будущего года.