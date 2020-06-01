Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Почему какие-то сопляки громят наш город?» Джо Джонс постарался остановить вандалов во время протестов в США

10:07
Джон Джонс.
Джон Джонс.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс вышел на улицы, чтобы принять участие в акциях протеста, которые прокатились по всем США. Но также ему пришлось собственноручно бороться с вандалами и отбирать у них баллончики с красками, которыми те хотели исписать стены и витрины магазинов и общественных зданий.

— Помнит ли уже кто-то Джорджа Флойда? — написал Джонс в Instagram. — Почему какие-то сопляки громят наш город? Я понимаю, как все разозлены. Но так вопросы не решаются. Мы сделаем ситуацию только хуже.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир