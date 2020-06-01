«Почему какие-то сопляки громят наш город?» Джон Джонс постарался остановить вандалов во время протестов в США

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс вышел на улицы, чтобы принять участие в акциях протеста, которые прокатились по всем США. Но также ему пришлось собственноручно бороться с вандалами и отбирать у них баллончики с красками, которыми те хотели исписать стены и витрины магазинов и общественных зданий.

— Помнит ли уже кто-то Джорджа Флойда? — написал Джонс в Instagram. — Почему какие-то сопляки громят наш город? Я понимаю, как все разозлены. Но так вопросы не решаются. Мы сделаем ситуацию только хуже.