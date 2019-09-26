Первый боец из Узбекистана в истории UFC назвал лучшего российского бойца MMA

Узбекский боец UFC Махмуд Мурадов отметил, что действующий чемпион организации Хабиб Нурмагомедов — лучший боец MMA не только в России, но и всего СНГ.

— В настоящий момент Хабиб по праву считается лучшим отечественным бойцом, — цитирует RT Мурадова. — Сейчас он творит историю. Хабиб Нурмагомедов — лучший боец в истории не только России, но и всего СНГ.