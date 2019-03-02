"Он опасен для общества, слушает только вас". Харитонов попросил Кадырова увезти Емельяненко в Чечню

Российский боец Александр Емельяненко опасен для общества и слушает только одного человека – главу Чечни Рамзана Кадырова. Такое мнение высказал Сергей Харитонов – российский боец, выступающий в лиге Bellator.

В пятницу Емельяненко был задержан после ДТП в Кисловодске. 37-летний спортсмен был в состоянии алкогольного опьянения.

– Знаю, что Александр Емельяненко вновь натворил каких-то дел, – сказал 38-летний Харитонов на видео, которое выложил в Инстаграм. – Попал в какую-то аварию или что-то в этом роде. Я говорил, говорю и буду говорить: этот человек опасен для общества. Он будет пить, насиловать, убивать. Все что угодно. На него может повлиять только один человек – это Рамзан Ахматович Кадыров. Рамзан Ахматович, прошу вас, заберите его обратно в клуб ("Ахмат". – Прим. "СЭ"), закройте его там на территории Чечни, и тогда он не натворит более серьезных дел, чем он сейчас делает. Он слушает только вас.

Ранее Харитонов и Емельяненко неоднократно критично высказывались в адрес друг друга в СМИ. В 2006 году на турнире Pride Final Conflict Absolute между ними состоялся бой, в котором Емельяненко одержал победу техническим нокаутом. Харитонов позже рассказывал, что вышел на поединок, плохо себя чувствуя.

Емельяненко в ММА одержал 28 побед и потерпел семь поражений. Один бой с его участием завершился вничью.

В 2014 году в отношении Емельяненко было возбуждено уголовное дело за насильственные действия в отношении добработницы. Он получил 4,5 годы колонии строгого режима. Однако уже в ноябре 2016 года был освобожден. Емельяненко вернулся в ММА, стал тренироваться в грозненском бойцовском клубе "Ахмат". В ноябре 2018-го спортсмен объявил, что его контракт с "Ахматом" истек.