Компания Sports Pro опубликовала рейтинг атлетов мира, наиболее привлекательных с маркетинговой точки зрения. Список был составлен исходя из серии критериев: актуальность, охват, отдача и резонанс. Данная система отбора была составлена для помощи спонсорам во взаимодействии со спортсменами.

Первое место в рейтинге занял аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси. Вторым стал португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса», тройку лидеров замкнул баскетболист Леброн Джеймс. Четвертое место занял представитель крикета — индиец Вират Кохли. У женщин лучшей стала канадская теннисистка Бьянка Андрееску, занявшая пятое место.

На седьмой строчке расположился единственный в рейтинге российский атлет — боец MMA, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина, 33 года, футбол) — рейтинг привлекательности 115

2. Криштиану Роналду (Португалия, 35 лет, футбол) — 113

3. Леброн Джеймс (США, 35 лет, баскетбол) — 110

4. Вират Кохли (Индия, 31 год, крикет) — 109

5. Бьянка Андрееску (Канада, 20 лет, теннис) — 107

6. Неймар (Бразилия, 28 лет, футбол) — 107

7. Хабиб Нурмагомедов (Россия, 32 года, MMA) — 106

8. Рохит Шарма (Индия, 33 года, крикет) — 103

9. Мохамед Салах (Египет, 28 лет, футбол) — 103

10. Пауло Дибала (Аргентина, 26 лет, футбол) — 100

Полный список 50 атлетов доступен на сайте Sports Pro.