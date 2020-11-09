Хабиб пожелал Махачеву терпения после отмены поединка с дос Аньосом

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов обратился к другому российскому бойцу Исламу Махачеву. Ранее стало известно, что Махачев не сможет провести поединок с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом из-за проблем со здоровьем.

«Травмы — это часть этой игры, — написал Хабиб в Instagram. — Чтобы стать чемпионом, нужно многое пройти. Терпения и хорошего настроения тебе, Брат».

Поединок Махачева и дос Аньоса должен был возглавить турнир UFC Vegas 14, который пройдет в ночь на 15 ноября.

На счету 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА (7-1 в UFC). Первоначально его бой с экс-чемпионом UFC в легком весе дос Аньосом должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби, но тогда бразилец заразился коронавирусом.