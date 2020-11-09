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Хабиб пожелал Махачеву терпения после отмены поединка с дос Аньосом

06:01
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Фото Instagram.
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Фото Instagram.
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Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов обратился к другому российскому бойцу Исламу Махачеву. Ранее стало известно, что Махачев не сможет провести поединок с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом из-за проблем со здоровьем.

Травмы это часть этой игры, чтобы стать чемпионом нужно многое пройти, терпения и хорошего настроения тебе Брат @islam_makhachev — Пророк Мухаммад (да Благословит Его Аллах и Приветствует) сказал: «Знай: то, что миновало, не должно было с тобой случиться, а то, что случилось с тобой, не должно было тебя миновать. И знай, что нет победы без терпения, находки без потери, облегчения без трудностей». Хадис Ат-Тирмизи.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

«Травмы — это часть этой игры, — написал Хабиб в Instagram. —  Чтобы стать чемпионом, нужно многое пройти. Терпения и хорошего настроения тебе, Брат».

Поединок Махачева и дос Аньоса должен был возглавить турнир UFC Vegas 14, который пройдет в ночь на 15 ноября.

На счету 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА (7-1 в UFC). Первоначально его бой с экс-чемпионом UFC в легком весе дос Аньосом должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби, но тогда бразилец заразился коронавирусом.

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