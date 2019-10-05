Хабиб Нурмагомедов: «В бою с Порье почувствовал такое давление, которое не чувствовал никогда»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал гостем образовательного форума Synergy Global Forum и рассказал, как справляется с давлением.

— Когда человек становится популярен, у него есть поклонники и хейтеры, — начал Нурмагомедов. — В Вегасе было 5 процентов моих болельщиков, в Абу-Даби меня поддерживал весь зал. Но точно так же, как это поменялось в лучшую сторону, может поменяться в худшую. Нужно всегда быть готовым к таким поворотам в жизни. Но на самом деле мне комфортнее, когда меня не поддерживают. Когда многие хотят, чтобы ты поиграл, хочется показать, что они ошибаются. Хочется дерзануть. Когда я выходил на бой с Порье, думал, что будут поддерживать соперника. Но оказалось совсем иначе. И я почувствовал такое давление, которое ни разу не чувствовал. Смотрю — очень много знакомых, много членов семьи. И очень тяжело было их впечатлить. Поэтому такое давление. С Макгрегором знал, что меня будут освистывать, был к этому готов. (Дмитрий Зимин)