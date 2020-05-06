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Хабиб Нурмагомедов: «Рамадан закончится, к июлю я буду готов»

6 мая 2020, 23:46
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда будет готов к следующему поединку.

Ранее сорвался титульный бой между россиянином и американцем Тони Фергюсоном.

— Я могу драться в любое время, — цитирует Хабиба MMA Junkie. — Рамадан закончится 23 мая, к июлю я буду готов. Хватит говорить обо мне, сейчас время коронавируса. Когда придет время Хабиба, я сокрушу всех.

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