Хабиб Нурмагомедов: «Рамадан закончится, к июлю я буду готов»
6 мая 2020, 23:46
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда будет готов к следующему поединку.
Ранее сорвался титульный бой между россиянином и американцем Тони Фергюсоном.
— Я могу драться в любое время, — цитирует Хабиба MMA Junkie. — Рамадан закончится 23 мая, к июлю я буду готов. Хватит говорить обо мне, сейчас время коронавируса. Когда придет время Хабиба, я сокрушу всех.
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