Хабиб Нурмагомедов: «Рамадан закончится, к июлю я буду готов»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда будет готов к следующему поединку.

Ранее сорвался титульный бой между россиянином и американцем Тони Фергюсоном.

— Я могу драться в любое время, — цитирует Хабиба MMA Junkie. — Рамадан закончится 23 мая, к июлю я буду готов. Хватит говорить обо мне, сейчас время коронавируса. Когда придет время Хабиба, я сокрушу всех.