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Сегодня, 00:40

Дрозд — о поражении Емельяненко: «После всех своих эмоциональных и физических качелей он выглядел достаточно хорошо»

Константин Белов
Корреспондент
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Боксер и спортивный комментатор Григорий Дрозд прокомментировал «СЭ» поражение Александра Емельяненко блогеру Святославу Коваленко в главном бою вечера на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Бой получился очень равным. После всех своих эмоциональных и физических качелей Емельяненко выглядел достаточно хорошо. Ему не хватило точности и функционала. Коваленко был лучше и активнее. Сам бой не был полон точных ударов, но он был интересным», — сказал Дрозд «СЭ».

Бой продлился все три раунда и завершился победой Дацика единогласным решением судей.

Александр Емельяненко, Владимир Хрюнов и&nbsp;Святослав Коваленко. «Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Коваленко победил Емельяненко, Шульский проиграл Дацику и другие бои
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
ММА
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