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Сегодня, 00:48

Дрозд — о победе Дацика: «Это мужик из леса, дровосек, у него нет авторитетов и уважения к кому-либо»

Константин Белов
Корреспондент
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Боксер и спортивный комментатор Григорий Дрозд прокомментировал «СЭ» победу Вячеслава Дацика над Павлом Шульским в соглавном бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Дацик — это мужик из леса, дровосек, у него нет авторитетов и уважения к кому-либо. Он выходит и отдает все, что у него есть. Эта была настоящая драка с колхозной техникой, но важен результат», — сказал Дрозд «СЭ».

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Дацика единогласным решением судей.

Вячеслав Дацик
Григорий Дрозд
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