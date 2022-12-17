Александр Емельяненко: «Мне кажется, что я не проиграл этот бой»

Российский боец Александр Емельяненко подвел итоги боя против блогера Святослава Коваленко.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Коваленко раздельным решением судей.

«Чувствую себя замечательно. Мне кажется, что я не проиграл этот бой. У меня было больше попаданий. У соперника больше только на один перевод в партер. А так никаких попаданий серьезных я не ощутил.

Я хорошо дышал, все видел. Сил хватало, мог бы еще драться.

Какие дальше пожелания? Мне без разницы. С кем бой организуют — с тем и буду драться», — сказал Емельяненко РЕН ТВ.

До этого Александр Емельяненко выходил на ринг в сентябре, когда проиграл Вячеславу Дацику нокаутом в первом раунде.