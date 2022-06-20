Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:42

Дана Уайт хочет провести турнир в Чехии с участием Иржи Прохазки

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что не ожидал, что нового чемпиона UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазку (29-3) так горячо встретят на родине после завоевания титула на UFC 275.

«Мы хотим проводить турниры по всему миру, но это зависит от ряда факторов: обстановки в мире, COVID-19 и тому подобного, — сказал Уайт после UFC on ESPN 37. — Я иду туда, где легче вести бизнес. Когда Иржи вернулся в Чехию, его встречали так, будто он выиграл Суперкубок. Думаю, было бы просто невероятно провести там турнир».

Прохазка победил Гловера Тейшейру (33-8) удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

Дана Уайт
UFC
0
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
Плавать брассом, спорить басом. В плавании первыми поняли, как трансгендеры могут потопить женский спорт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энтони Смит назвал единственного бойца, способного победить Адесанью
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости