Дана Уайт хочет провести турнир в Чехии с участием Иржи Прохазки

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что не ожидал, что нового чемпиона UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазку (29-3) так горячо встретят на родине после завоевания титула на UFC 275.

«Мы хотим проводить турниры по всему миру, но это зависит от ряда факторов: обстановки в мире, COVID-19 и тому подобного, — сказал Уайт после UFC on ESPN 37. — Я иду туда, где легче вести бизнес. Когда Иржи вернулся в Чехию, его встречали так, будто он выиграл Суперкубок. Думаю, было бы просто невероятно провести там турнир».

Прохазка победил Гловера Тейшейру (33-8) удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.