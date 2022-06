Энтони Смит назвал единственного бойца, способного победить Адесанью

33-летний американский боец Энтони Смит (33-16) уверен, что в среднем дивизионе UFC только экс-чемпион Glory в двух весовых категориях Алекс Перейра (5-1) способен победить действующего чемпиона UFC Исраэля Адесанью (22-1).

«Алексу будет нелегко пройти Стриклэнда, но я хочу посмотреть его бой против Адесаньи, — сказал Смит на подкасте Believe You Me. — Думаю, Алекс — единственный боец, который сможет победить Адесанью в его же стихии. Все остальные бойцы хотят избежать драки с Адесаньей в стойке, но не Алекс. Этот поединок был бы очень интересным».

Перейра подерется с Шоном Стриклэндом (25-3) 31 июля на UFC 277 в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право следующим драться за титул.

Перейра дебютировал в UFC 6 ноября 2021 года на UFC 268, одолев Андреаса Михайлидиса (13-5) техническим нокаутом во втором раунде. 13 марта на UFC Fight Night 203 он единогласным решением судей победил Бруну Силву (22-7). Перейра известен тем, что дважды одолел Адесанью по правилам кикбоксинга.