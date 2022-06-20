Режиссер Уилл Харрис: «Ничто не сломит Хабиба. Я убедился в этом, когда побывал в Дагестане»

Режиссер Уилл Харрис в интервью Джо Рогану в его подкасте The Joe Rogan Experience рассказал, что после того, как он посетил Дагестан и увидел, как там тренируются бойцы, он убедился, что никто не сможет победить бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Я был с Хабибом в Дагестане, встретился с его отцом, — сказал Харрис. — После всего того, что я увидел, я просто не вижу никого, кто мог бы его победить. Я видел места, где он вырос. Ничто не сломит его. Я убедился в этом, когда побывал в Дагестане и увидел, как живут люди».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.